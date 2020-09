Pierre Gasly: 9

Da milanese d'adozione sente aria di casa, e trionfa grazie all'azzardo strategico che l'ha premiato insieme alla bandiera rossa. Ma non è stata solo strategia: perfetto nella ripartenza, solido e determinato nella gestione di 'gara 2' e nella difesa finale su Sainz. Per uno retrocesso meno di un anno fa dalla Red Bull, non è poco. Giornata che ricorderà per tutta la vita.

Carlos Sainz: 8

In assenza di Ferrari ci avrebbe tenuto a presentarsi da vincitore sotto la bandiera a scacchi di quello che sarà il suo Gp di casa per i prossimi anni. Una gara ed una gestione perfette, dopo la gran qualifica di sabato, cui è davvero mancata solo la zampata finale su Gasly. Solidamente davanti ad un tipino come Lando Norris. Eppure gli resterà l'amaro in bocca per un bel po'.

Lance Stroll: 7

Davanti ci si è trovato quasi per caso, mentre nella prima parte di gara era stato Perez a stare coi primi. E nella seconda partenza ha finito per perdersi, stile Bottas. Sempre un po' confusionario, ma questa volta è stato (anche) bravo, uscendo bene dai corpo a corpo e agguantando il podio.

Valtteri Bottas: 4

Ormai Hamilton sembra averlo mandato in tilt. Partenza a primo giro disastrosi, poi l'assenza del party mode forse non lo agevola nei sorpassi, ma in quella condizione ci si è messo da solo. Nel giorno in cui poteva recuperare parecchi punti a Lewis, gli regala un altro pezzo di Mondiale. Il compagno che tutti vorrebbero.

Lewis Hamilton: 7

Il suo lo fa come sempre: primo in qualifica, comodamente primo in gara, prova persino a sventare, senza riuscirci, l'errore del box che lo condanna alla penalizzazione. Nel finale manca anche lui di spunto come Bottas, ma qualche sorpasso lo piazza, così come il giro veloce. Irreprensibile.

Charles Leclerc: 7

Sbaglia in Parabolica, rischiando anche di farsi parecchio male. Ma se ci si lamenta e ci si è lamentati per anni dei 'piloti robot', poi non si può condannare chi getta il cuore oltre l'ostacolo in una giornata in cui il rosso Ferrari era quello dell'imbarazzo. Dopo aver provato come al solito a divertire e divertirsi. Assolto.

Red Bull (team): 4

Il disastro Ferrari fa rumore, ma pure la Red Bull sembra in caduta libera. L'eliminazione del party mode doveva riavvicinare le Mercedes e dare possibilità di vittoria, in realtà a Monza il passo indietro dei bibitari è stato evidente. E più in generale, dall'inizio dell'anno, si ha la chiara impressione che sia Verstappen a fare la differenza. Si vedrà su piste meno da velocità pura se la mappatura unica porterà vantaggi, ma nonostante le velleità invernali il binomio Newey-Honda non sembra aver partorito quella macchina finalmente vincente che in Austria erano convinti di avere. E non sarà la vittoria Alpha Tauri a calmare le acque.

Ferrari (team): 0

Va bene, la macchina è un disastro e non ha senso spenderci soldi e tempo visto che il 2021 è dietro l'angolo e il 2022 uno spartiacque. Ma se a Spa qualcuno aveva parlato di parentesi, l'ulteriore regressione monzese dimostra che le cose non stavano esattamente così. E dopo lo spegnimento con testacoda di Leclerc in Spagna, il guasto al freno di Vettel in Brianza è un altro episodio disarmante. Guasti, con tutto il rispetto, da Marussia e non da Ferrari. Funzionasse come nel calcio, si parlerebbe di retrocessione. Altri tre mesi così sono una prospettiva tremenda.

