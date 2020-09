All’autodromo di Monza è cominciato il weekend dedicato al Gran Premio di Italia di Formula Uno 2020. Questa mattina si è disputata la prima sessionedi prove libere, andata in scena sotto il Sole, ma in condizioni temperate, un meteo che dovrebbe accompagnare il Circus per tutto il weekend. Le Mercedes hanno messo subito le cose in chiaro, dominando la scena. Le Alpha Tauri hanno impressionato in positivo, mentre la Ferrari è rimasta inchiodata nella seconda metà della classifica.

Nei venti minuti iniziali l’azione langue e il primo lampo porta la firma di Alexander Albon, che ferma i cronometri sull’1’22”280. L’anglo-thailandese gira con gomme medie, mentre le Mercedes scelgono di cominciare con le dure. Interessante il lavoro svolto dalle Ferrari, che si trovano a girare vicinissime, dando l’impressione di voler testare il gioco delle scie in ottica qualifica.

Quando anche le Mercedes montano pneumatici gialli, riscrivono subito la classifica. Valtteri Bottas spara un 1’21”657 che lo pone al comando della graduatoria dei tempi appena davanti a Lewis Hamilton, distante solamente 19 millesimi. Un interessante Max Verstappen si attesta a tre decimi dal finlandese utilizzando gomme bianche, però subito dopo finisce fuori pista alla Variante Ascari, andando a impattare lievemente contro le barriere. Il musetto della Red Bull è distrutto e viene esposta la bandiera rossa, che interrompe momentaneamente la sessione. In questo momento Charles Leclerc e Sebastian Vettel occupano l’undicesima e la quattordicesima posizione, rispettivamente a un secondo e un secondo e mezzo dalla vetta. L’interruzione dura appena quattro minuti, ma ne passano ben dodici prima che qualche vettura torni in azione e come d’abitudine è Kimi Räikkönen a fare da “apripista”.

Nell’ultima mezz’ora diversi team montano mescola morbida e i loro tempi si abbassano con decisione. La miglior prestazione cronometrica rimane comunque nelle mani di Bottas, che si spinge sino a 1’20”703, staccando Hamilton di 245 millesimi. Lontanissimi tutti gli altri. Albon alla fine è terzo, ma paga otto decimi al finlandese. Verstappen, invece, dopo l’incontro ravvicinato con le barriere gira poco e non va oltre la quinta piazza.

La sorpresa della sessione sono le Alpha Tauri, che pur girando con gomma media si attestano in quarta piazza con Daniil Kvyat e in sesta con Pierre Gasly, contenendo il distacco dalle Mercedes in meno di un secondo! Pound-for-pound, il team satellite della Red Bull è stata la terza forza della FP1!

In ritirata, almeno per il momento, la Renault, tanto brillante a Spa. Nono tempo per Daniel Ricciardo e dodicesimo per Esteban Ocon. Hanno fatto leggermente meglio le McLaren (Norris ottavo, Sainz decimo), mentre le Racing Point non hanno certo lasciato il segno (settimo Perez e tredicesimo Stroll).

La Ferrari non ha tentato il time attack, evitando di usare le soft. Con gomma media Leclerc ha fatto segnare l’undicesimo crono, pagando comunque diversi decimi sia alle Alpha Tauri che a Daniel Ricciardo a parità di mescola. Vettel invece è rimasto nelle retrovie, litigando con l’assetto estremamente scarico della sua monoposto (non è mancata un’escursione fuori pista alla prima di Lesmo). Discrete le Haas, che hanno fatto meglio delle Alfa Romeo.

GP ITALIA F1 2020 – RISULTATO FP 1

1 V. Bottas Mercedes 1’20″703 2 L. Hamilton Mercedes 1’20″948 3 A. Albon Red Bull 1’21″500 4 D. Kvyat AlphaTauri 1’21″555 5 M. Verstappen Red Bull 1’21″641 6 P. Gasly AlphaTauri 1’21″667 7 S. Perez Racing Point 1’21″747 8 L. Norris McLaren 1’21″747 9 D. Ricciardo Renault 1’21″789 10 C. Sainz McLaren 1’21″821 11 C. Leclerc Ferrari 1’21″904 12 E. Ocon Renault 1’21″984 13 L. Stroll Racing Point 1’22″131 14 R. Grosjean Haas 1’22″409 15 K. Magnussen Haas 1’22″422 16 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’22″552 17 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’22″619 18 R. Nissany Williams 1’22″826 19 S. Vettel Ferrari 1’22″988 20 N. Latifi Williams 1’23″120

