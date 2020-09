Dal trionfo all'incubo in un anno: cosa aspettarsi dalla Ferrari a Monza?

Charles Leclerc esulta con lo champagne sul podio di Monza, GP d'Italia, Formula 1 2019, Getty Images Credit Foto Getty Images

GP Italia GP d'Italia F1 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA UN GIORNO

E' passato solo un anno dal fantastico successo di Charles Leclerc a Monza. Nel 2019 abbiamo visto una gara pazzesca, con la Ferrari del monegasco in grado di tenere dietro la Mercedes di Hamilton nei lungo rettilinei del circuito brianzolo per oltre 50 giri. Sotto al podio poi la solita fiumana rossa di gente a inondare la pista, per una delle ultime feste Ferrari.

Charles Leclerc (li.) und Sebastian Vettel von Ferrari Credit Foto Getty Images

365 giorni dopo la musica è cambiata del tutto. Sia per gli spettatori, che stavolta non potranno ne stare sulle tribune ne naturalmente invadere la pista a fine gara, ma soprattutto per la condizione della squadra di Maranello. A Spa abbiamo visto una delle peggiori prestazioni degli ultimi 40 anni, con Leclerc e Vettel fuori dai 10 e in grande difficoltà. In brianza le cose potrebbero andare meglio, ma di poco. Monza, come si sa, è la pista di motore per eccellenza e la Rossa ha dimostrato di avere grossissime carenze nel propulsore in questo 2020. Il patto segreto con la FIA di quest'inverno ha tolto tanti cavalli alla SF1000 e questa mancanza si farà sentire tantissimo nel weekend. C'è da dire però che in Belgio la vettura ha anche sofferto tantissimo nel tratto centrale, quello misto, dove invece gomme e telaio fanno la differenza. A Monza questa sofferenza non dovrebbe esserci e le alte temperature del weekend potrebbero dare una mano a Seb e Charles. Obiettivo? Salvare la faccia.

Chi potrà fermare Hamilton?

Con la Rossa assolutamente out per la vittoria, il favorito è naturalmente Lewis Hamilton per la gara. L'inglese viene dalla solita facile vittoria in Belgio, e a Monza arriva col morale a mille. Il vantaggio nella generale è ampio, la vettura è una astronave senza difetti e il compagno di squadra non sembra avere il passo neanche per metterlo in minima difficoltà. Qui il sei volte campione del mondo ha trionfato in cinque occasioni, alla pari di Michael Schumacher. Con un altro successo diventerebbe il più vincente in una delle piste più storiche di questo sport. Mica poco.

PLURIVINCITORI A MONZA

NUMERO DI VITTORIE PILOTA ANNO 5 Lewis Hamilton 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 5 Michael Schumacher 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 4 Nelson Piquet 1980, 1983, 1986, 1987 3 Juan Manuel Fangio 1953, 1954, 1955 3 Stirling Moss 1956, 1957, 1959 3 Ronnie Peterson 1973, 1974, 1976 3 Alain Prost 1981, 1985, 1989 3 Rubens Barrichello 2002, 2004, 2009 3 Sebastian Vettel 2008, 2011, 2013

Verstappen-Bottas, lotta a due per il secondo posto?

Valtteri Bottas (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) Credit Foto Getty Images

Se Hamilton è il candidato principale alla vittoria, per il secondo posto è sempre lotta. In Belgio Bottas ha chiuso alle spalle del compagno, a debita distanza. Il finlandese ha provato timidamente ad attaccarlo in partenza, per poi tirare i remi in barca e portare a casa la doppietta Mercedes. Ormai neanche lui crede di poter vincere il mondiale, e così è meglio guardarsi le spalle dall'arrembante Max Verstappen. L'olandese sta facendo una stagione a dir poco pazzesca, l'unico a tenere quasi il passo delle Frecce d'Argento su una vettura chiaramente inferiore. Mad Max ha vinto anche una corsa a Silverstone, su un tracciato diverso, ma comunque molto veloce e che ricorda Monza in alcuni tratti. La Red Bull ha un ottimo motore e senza il "party mode", finalmente abolito, può seriamente dare fastidio alla solita festa Mercedes.

La Renault si confermerà anche a Monza?

Daniel Ricciardo (Renault) - GP of Belgium 2020 Credit Foto Getty Images

Quarta e quinta la Renault in Belgio. Un risultato che mancava da una decina d'anni a Enstone, finalmente una boccata d'aria fresca per un team che negli ultimi anni ha deluso molto. Ora però ci vuole la conferma a Monza, ma per Ricciardo e Ocon l'obiettivo è assolutamente alla portata. Nonostante l'assetto molto scarico, l'auto si è comportato alla grande a Spa-Francorchamps, anche nel tratto misto. In brianza quindi la musica può ripetersi, anche se il podio sempre comunque troppo lontano.

Sempre grande lotta a centro gruppo. Chi la spunterà?

Con Mercedes e Red Bull inarrivabili e con una Renault molto competitiva, a Monza la bagarre sarà dal settimo posto in poi. In lotta, abbastanza a pari merito, partono McLaren, Racing Point, AlphaTauri e, purtroppo, la Ferrari. La Rossa avrà vita dura contro Stroll e Perez, che sfrutteranno al meglio la Mercedes Rosa per battere gli avversari. Attenzione anche a Gasly che in Belgio ha fatto faville con una vettura estremamente veloce grazie al motore Honda. Infine occhio alla solita McLaren, costante e competitiva in ogni situazione.

Formula 1 Binotto: "Le parole di Wolff? Non ho intenzione di rispondere…" IERI A 11:26