E' ancora la Mercedes la migliore nelle prove libere 3. Ma stavolta non è quella di Lewis Hamilton, bensì Valtteri Bottas. Il finlandese chiude l'ultima sessione di libere davanti a tutti, con un tempo di 1.20.089. Una buona prestazione per Valtteri, che si dimostra molto competitivo a Monza e parte alla pari del compagno di squadra, almeno per la qualifica. Lewis Hamilton invece fatica ed è solo quinto, distante tre decimi dal compagno. Non sembra poi tanto preccupato l'inglese, che comunque ieri aveva anche faticato a tratti anche nel passo gara.

In tanti si sono messi in luce in questa FP3: Mclaren sugli scudi con Sainz secondo e Norris terzo. Bene ma non benissimo invece la Renault di Ricciardo, che chiude si terzo, ma nel finale si ferma in pista per un problema meccanico, e dal rumore della sua vettura non è nulla di buono.

Ottima sesta piazza di Max Verstappen, anche lui a tre decimi da Bottas ma ha fatto il suo miglior crono con gomme medie. Sicuramente nel Q2 userà questo compound in modo da partire così domani. Settimo Albon, chiude la top ten Ocon, Stroll e Perez.

Charles Leclerc (Ferrari) - GP of Italy 2020

Capitolo Ferrari: sempre indietro le rosse e stavolta fuori dai 10. Leclerc è 11mo, Vettel 15mo. Il problema, o anche un vantaggio dipende dai punti di vista, è che i distacchi sono veramente risicati, per cui basta un decimo per perdere 4/5 posizioni. Obiettivo della rossa arrivare nel Q3 almeno con una vettura.

Tra due ore sarà battaglia, non per la pole con la Mercedes sempre favorita ma per entrare nei 10. Attenzione anche al traffico che potrebbe essere un fattore, come è successo lo scorso anno.

