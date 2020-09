Altra pole position per lui, la numero 94 di una carriera immensa. Lewis Hamilton domani partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Monza, ottavo attoo di questo mondiale. L'inglese è super, costante e sempre ultraveloce. Con questo tempo Hamilton ottiene il record della pista e il giro con la media oraria più veloce della storia della F1.

Super Lewis, la Mercedes fa sempre doppietta. Stavolta Bottas fa una super qualifica, ma si ferma a soli 69 millesimi dal compagno. Ci ha provato il finlandese sino all'ultimo, ma Hamilton è semplicemente troppo forte, per tutti.

Terzo posto per un super Carlos Sainz. Bravissimo lo spagnolo ad essere il primo degli umani, super a sfruttare al meglio la sua McLaren competitiva in rettilineo. Quarto un buon Sergio Perez, che ruba la seconda fila a uno spento Verstappen. L'olandese è invece sottotono in questa qualifica, mai in lotta nel per la pole e neanche per la prima fila. Per la prima volta in stagione però Max perde anche la seconda fila. Forse la perdita della mappatura da qualifica ha influito più sulla performance del motore Honda, mentre invece quello Mercedes ne esce sempre indenne. Chiudono la top ten Norris, Ricciardo, Stroll, Albon e Gasly.

Disastro Ferrari. Se in Belgio era stata una qualifica pessima qui le cose dovevano andare meglio. Invece è un totale disastro, peggio che a Spa. Si perché nella scorsa qualifica almeno abbiamo visto entrambe le Ferrari nel Q2, qui invece Vettel rimane imbottigliato nel traffico ed eliminato addirittura nel Q1. Per Leclerc va un filo meglio, ma alla fine chiude 13mo e lontanissimo dai primi. Peggiore qualifica di sempre qui a Monza, questa stagione rischia di essere una lunghissima agonia.

Griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Valtteri Bottas Mercedes +0.140 3 Carlos Sainz McLaren +0.753 4 Sergio Perez Racing Point +0.766 5 Max Verstappen Red Bull +0.828 6 Lando Norris McLaren +0.957 7 Daniel Ricciardo Renault +0.972 8 Lance Stroll Racing Point +1.010 9 Alexander Albon Red Bull +1.019 10 Pierre Gasly AlphaTauri +1.112

Fuori dal Q3

Kvyat, Ocon, Leclerc, Raikkonen, Magnussen.

Fuori dal Q2

Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russel, Latifi.

I 5 momenti delle qualifiche

- Pronti via e Hamilton si piazza in testa davanti Bottas, addirittura con gomma gialla. Non benissimo Verstappen, abbastanza distante dalle Mercedes, bene la McLaren. Leclerc sbaglia il primo tentativo ed è costretto ad usare ben tre treni di gomme nel Q1.

- Con difficoltà, ma il monegasco riesce a qualificarsi. Peggio va a Vettel: il tedesco nel tentativo finale finisce nel traffico ed è addirittura eliminato nel Q1 insieme a Grosjean, Giovinazzi, Russel e Latifi.

- Q2 con Hamilton che piazza il record della pista. Secondo Bottas, poi Perez e Sainz. Verstappen quinto sempre un po' nascosto. Leclerc è fuori dai 10 ma il primo tentativo lo fa con gomme usate.

- Secondo e ultimo tentativo sempre un disastro in termini di traffico. Ormai la scia è fondamentale e tutti si aspettano. A tirare sono le due Mercedes, mentre dietro in pochi si migliorano. Bottas batte Hamilton e fa il giro con la media più veloce di sempre, mentre Leclerc rimane fuori insieme a Kvyat, Ocon, Raikkonen e Magnussen.

- Q3 con la prima tornata favorevole a Hamilton che batte Bottas di un nulla, ma entrambi non battono la prestazione del Q2. Terzo Perez, poi Verstappen che non è mai al top. Quinto Sainz, poi Sainz, Norris, Albon, Ricciardo, Gasly e Stroll. Nella tornata decisiva entrambe le Mercedes migliorano, con Hamilton che segna il definitivo record della pista. Bravissimo Sainz a salire in terza piazza, poi Perez e Verstappen

La dichiarazione

Sebastian VETTEL: "Ci sono state troppe macchine nello stesso settore ed è stato un problema. Oggi quando siamo usciti dai box eravamo già bloccati e non potevamo più nulla. Abbiamo sbagliato il momento per uscire dai box".

La statistica chiave

Mai successo da quando c'è questo format di qualifica di vedere una Ferrari fuori nel Q1. Bisogna tornare al 1962 per vedere una Ferrari così indietro a Monza con Lorenzo Bandini.

Il tweet da non perdere

Il migliore

Carlos SAINZ: Giro strepitoso. Vero, è lontano dalla Mercedes ma chiudere al terzo posto qui a Monza, in una pista praticamente tutta di motore è veramente tanta roba. Bravo Carlos!

Il peggiore

FERRARI: Peggiore qualifica di sempre a Monza. Vettel buttato nel traffico nel momento sbagliato nel Q1, Leclerc lontano dalla qualifica nel Q3. Mai in lotta, i piloti sembrano avviliti all'interno di una vettura semplicemente non competitiva. C'è una rassegnazione dilagante che fa veramente male. Pensare che un anno fa qui si trionfava. Incredibile. Meno male che non c'è il pubblico, sarebbe stata una figuraccia incredibile davanti a centomila persone.

