Sesta pole position stagionale e 94ma partenza al palo della carriera in F1 per Lewis Hamilton, capace di firmare il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2020. Il britannico ha conquistato la sua settima pole nel Tempio della Velocità, a Monza, stabilendo inoltre il nuovo primato del tracciato brianzolo con un giro da 1’18″887 che è valido anche come giro più veloce della storia della F1 in termini di velocità media (264.362 km/h). Il 6 volte campione del mondo ha ribadito la sua superiorità nei confronti del compagno di squadra Valtteri Bottas in occasione dei momenti più importanti dei weekend di gara, precedendo il finlandese di 69 millesimi in Q3.

"Non è andata male. Prestazione straordinaria oggi da parte di tutto il team, tempismi perfetti per quanto riguarda il momento in cui scendere in pista – sono le prime dichiarazioni a caldo del pilota inglese dopo la qualifica -. Non è stata la sessione più semplice, infatti avete visto quanto siamo arrivati vicini io e Valtteri, quindi ci voleva un giro molto pulito e penso di esserci riuscito. Sono molto contento dei miei due time-attack nel Q3 anche se Valtteri è rimasto davvero vicino e mi ha spinto al limite. Ho una grande esperienza qui, in passato ci sono stati anni in cui avevamo meno carico aerodinamico e quindi meno aderenza, mentre oggi avevamo molto grip e potevamo percorrere le curve a velocità molto alta mantenendo la stabilità”.