Pierre Gasly ha vinto la prima gara della sua carriera. Ti ricordi le emozioni della tua prima volta? " No, è passato troppo tempo ” è secco ai microfoni di Sky Sport. Un commento sul podio odierno con tre giovani? " Non so nemmeno chi fosse presente. Gasly, Sainz e Stroll? Ok, un trio interessante… ".

Tornando a livello personale, come si chiude il tuo Gran Premio d’Italia? "Diciamo che ho limitato i danni. Non abbiamo realizzato un buon lavoro nel complesso. Abbiamo sbagliato malamente nel momento del pit-stop e l’abbiamo pagata a caro prezzo. Io sinceramente non avevo visto il segnale di chiusura della pit-lane e con il muretto non ci siamo capiti. Imparerò e impareremo da un passo falso simile. Ad ogni modo ho concluso settimo e con il giro più veloce in gara. Direi che non potevo fare di più, anzi non pensavo di poter nemmeno arrivare in zona punti ripartendo con quasi mezzo minuto di distacco. A livello generale direi che sono soddisfatto, Max Verstappen ha chiuso a zero punti, per cui tutto ok a livello di classifica…".