Il GP di Monza si farà dal 4 al 6 settembre: biglietti in vendita. E spunta Imola

In attesa di capire come si evolverà la situazione legata alla pandemia, è confermata la data del GP d'Italia nel primo weekend di settembre e sono stati messi in vendita online i biglietti, quindi per il momento non si prende in considerazione l'ipotesi delle porte chiuse. E poi potrebbe esserci una modifica al calendario: Imola si candida ad ospitare una gara subito dopo Monza.

Il primo weekend di settembre, da venerdì 4 a domenica 6, a Monza si correrà il Gran Premio d'Italia di Formula 1, giunto sua novantunesima edizione. E' il sito ufficiale del circuito a confermare le date dello svolgimento della gara e a svelare il logo della manifestazione. Inoltre sono stati messi in vendita i biglietti online, nonostante nei giorni scorsi Angelo Sticchi Damiani, presidente ACI e vicepresidente FIA, avesse parlato di weekend a porte chiuse: a disposizione ticket sia per l'intero weekend, sia per un singolo giorno; la domenica i prezzi variano da 80 a 480 euro per un biglietto. Non in tutti i settori i posti sono in vendita, ma c'è comunque un'ampia disponibilità, anche se poi bisognerà effettivamente capirà come si evolverà la situazione e se il Gran premio si correrà a porte chiuse, senza spettatori.

Al momento il Gran Premio d'Italia a Monza è il quinto dopo il via previsto per il 5 luglio in Austria, ma potrebbero esserci delle novità con l'inserimento di alcune tappe nel calendario che non erano inizialmente previste, come Imola, Hockenheim, Sepang e Portimao che hanno tutti reso noto il loro interesse ad ospitare il circus, seppur a porte chiuse. Chase Carey, ad di F1, ha dichiarato in una riunione con gli investitori di Wall Street:

Il piano è correre in Europa, Asia e America tra settembre, ottobre e novembre, per poi concludere in Medio Oriente con Bahrain e Abu Dhabi in dicembre. Speriamo di avere un calendario di 15-18 gare, di cui la prima parte senza pubblico, augurandoci di averlo nella seconda. Stiamo discutendo con tutti i promotori e con alcuni circuiti che non sono attualmente nel calendario previsto per il 2020 per essere sicuri che stiamo esaminando tutte le opzioni

L'obiettivo è quello di avere almeno 15 gare per rispondere alle esigenze delle televisioni e quindi tenere in piedi il circus, per cui Imola rientra perfettamente in quest'ottica: la gara sarebbe collocata subito dopo l'appuntamento di Monza (quindi il weekend dall'11 al 13 settembre) e la città metterebbe a disposizione gratuitamente il circuito così da dare fiato anche agli albergatori della zona che ospiterebbero in sicurezza le squadre.

