Charles Leclerc si appresta a vivere il GP di Monza con la speranza di poter essere protagonista. Il ferrarista vorrebbe regalare una gioia ai tanti tifosi della Rossa che assisteranno al gran premio di casa. I favoriti restano Lewis Hamilton e Max Verstappen ma il pilota monegasco, così come ha rivelato in un’intervista ai microfoni di Sky, proverà a portare a casa il miglior risultato possibile.

"Questa mattina sono uscito dall’hotel e ho visto centinaia di persone, è bellissimo venire qua. Riceviamo tanto supporto in tutto il mondo, ma l’accoglienza qui a Monza è imparagonabile. Vedere tutta questa gente, mi carica a mille quando scendo in pista. Non vedo l’ora".

"La Ferrari io la vedo sempre come un sogno, anche se non siamo al livello degli altri per la vittoria. Questo weekend sarà difficile vincere, anche se tutto può succedere, con queste nuove qualifiche poi chissà. Stiamo battagliando per delle posizioni che non ci fanno sognare in questo momento".

"Siamo fiduciosi, nel team c’è la motivazione giusta e questo ci servirà quando lotteremo per il titolo. Mi mancano le sfide lì davanti, vorrei essere io lì con Verstappen, lui è pronto a vincere lo sta dimostrando essendo primo in classifica, sarebbe bello vedere un giovane vincere il Mondiale. Ma io penso a me stesso, voglio vincere io, non guardo gli altri".

