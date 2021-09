Dopo la doppietta nordeuropea in Belgio e Olanda, che ha visto Max Verstappen tornare leader in classifica, la Formula 1 è di nuovo Monza, il tempio della velocità, dove si disputa la 92esima edizione del Gp d'Italia. Monza che non potrà colorarsi di rosso così come Zandvoort si è colorata di arancione - a causa dell'ingresso limitato in autodromo e perché la Ferrari è lontana dall'avere velleità di successo nel Gp di casa - ma che scalda comunque tecnici e piloti, per i quali il circuito più veloce del Mondiale rappresenta sempre una sfida tecnica particolare.

Sfida a suon di cavalli

A Monza si gira col minimo del carico aerodinamico, e serve potenza per sfruttare al meglio i lunghissimi rettilinei. Da qui riparte la sfida iridata Verstappen Hamilton. Ma se in Belgio e Olanda la Red Bull poteva giovarsi appieno delle proprie peculiarità telaistiche, in Brianza la sfida tornerà a vertere principalmente sulla cavalleria. E sulla propria power unit, da Silverstone in avanti, la Mercedes sembra aver trovato il modo di 'spremere' tutti i cavalli possibili, riportandosi davanti alla Honda non senza sollevare polemiche. Se prima dell'estate Mercedes aveva più volte chiesto chiarimenti alla Federazione sulle 'ali mobili' Red Bull, ora la situazione si è capovolta, col team austriaco che cerca di capire se gli avversari abbiano aggirato o meno il regolamento per trovare quella ventina di cavalli aggiuntivi che rovinano il sonno a Verstappen.

Hamilton punta al bottino pieno

In attesa di (improbabili) pronunciamenti da parte della Fia, l'impressione è che Mercedes a Monza possa avere qualche cartuccia in più rispetto ai rivali, il che rappresenta un'occasione non da poco per Lewis Hamilton. Perché il distacco in classifica fra lui e Verstappen è minimo (224,5 a 221,5), e perché a Monza torna la Qualifica Sprint, la mini-gara da 100 km del sabato che determina la griglia di partenza del Gp della domenica, ma assegna anche 3 punti al primo. E allora Lewis punterà a prendersi tutto, consapevole del fatto che è sui circuiti particolarmente veloci che è chiamato a rimpinguare il proprio paniere Mondiale.

Seconde guide

Peraltro, paradossalmente, al momento Hamilton può contare sul compagno di squadra più di quanto non possa fare Verstappen. Il paradosso sta nel fatto che Perez è stato confermato con largo anticipo per il 2022 proprio perché dia il massimo a fianco di Max in questo decisivo 2020, mentre Bottas è stato sacrificato dalla Mercedes per George Russell, ma tutelato da Wolff in chiave futura, col volante Alfa Romeo. Perez si è perso, deve ritrovarsi velocemente e spalleggiare Verstappen, oltre che portare punti Costruttori. Bottas ha decisamente l'animo più leggero, e Monza (e poi Sochi) sono piste su cui è sempre andato forte.

Ferrari cerca un posto al sole

Come accennato, non può certo essere l'attuale SF21 a scaldare più di tanto i cuori dei ferraristi. L'obiettivo, in linea con quello generale, è quello di cercare un posto al sole alle spalle dei due top team, tanto più nella gara di casa. Per questo a Maranello, dopo il Gp d'Olanda, si è lavorato duro sulle simulazioni, per cercare di definire il miglior compromesso a livello di set up e sfruttare al meglio le (poche) peculiarità della monoposto. Chiaro che la power unit di Maranello paga dazio in termini di potenza massima, e Monza in questo senso perdona poco. Però la Ferrari ha ottime doti di trazione, sfruttabili nelle prime due varianti, e una discreta adattabilità alle gomme. Motivo per cui si è lavorato soprattutto sull'ottimizzazione dello sfruttamento degli pneumatici con diverse temperature, in modo da poter avere una finestra di utilizzo più larga possibile. Si spera possa servire a tenere dietro la McLaren. Per sognare un podio, invece, è difficile prescindere da qualche defezione dei quattro davanti.

