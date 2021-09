Cosa è successo: Bottas ha cambiato motore

Il pilota finlandese è stato costretto a cambiare motore per disputare il GP di Monza. La Mercedes ha deciso di montare una nuova power unit, ben conscia però che sarebbe andata oltre al regolamento che impone ai team di usare massimo tre Power Unit a stagione.

GP Italia Bottas 1° ma penalizzato, Ferrari lontanissime UN' ORA FA

Penalizzazione a chi cambia più di tre Power Unit

Il regolamento vigente impone ai team un tetto da non superare per quanto concerne le power unit. Al 4° cambio, quindi, scatta automatica la penalizzazione del pilota che partirà in fondo alla griglia di partenza nel GP immediatamente successivo al cambio di motore. Questo toccherà a Bottas che partirà ultimo nonostante l'esito che avremo nella Qualifying Race del sabato.

"Ciao Palermo, Monza is calling": Verstappen, che cavalcata

Formula 1 Hamilton saluta Bottas: "Il miglior compagno mai avuto" 07/09/2021 A 13:19