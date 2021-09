Monza non è andata tanto bene per le Ferrari che nelle FP1 sono rimaste La prima giornata dinon è andata tanto bene per leche nelle FP1 sono rimaste imbottigliate nel traffico , nelle qualifiche non sono andate oltre il 7° e l'8° posto , nonostante l'obiettivo di giornata fosse la terza fila . Non c'è però preoccupazione, perché lo staff tecnico e dirigenziale della Ferrari è sicura che tra sabato e domenica ci saranno dei miglioramenti tali per vedere grandi prove, migliorando nettamente il rendimento dell'anno passato.

Mattia BINOTTO (Team Principal Ferrari)

Bello vedere i tifosi, uno spettacolo speciale. Sapere che ci sono i supporter ci dà la carica giusta e noi ci teniamo molto. Sapevamo che questa sarebbe stata una pista difficile per le nostre caratteristiche. Abbiamo un deficit di potenza importante e quella ventina di cavalli in meno si fanno sentire. Avevo detto alla vigilia che speravo in una terza fila al termine delle qualifiche, ma non era facile. Leclerc, poi, ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che lo ha condizionato e non aveva un grande feeling. Mercedes favorita e Power Unit prestazionale come anche i risultati della McLaren certificano. Sarà importante partire bene e cercare di sfruttare il via per guadagnare delle posizioni

Pensiamo a fare bene nel 2022 ma...

La nostra concentrazione massima è rivolta al 2022, ma non significa che non ci sia impegno per i week end di gara di questo campionato. Facciamo il massimo con quello che abbiamo per arrivare con la mentalità giusta all’anno venturo. In merito al nuovo progetto posso dire che c’è fiducia e un bel clima nel reparto corse

Leclerc e Sainz?

I piloti interagiscono molto bene e spingono entrambi per dare informazioni importanti alla squadra. Vederli litigare? Significa che saremo in lizza per qualcosa di importante l’anno venturo

Laurent MEKIES (Racing director Ferrari)

Una sessione di qualifica molto intensa, come sempre accade a Monza, resa ancor più tesa da un problema alla gestione elettronica del freno motore verificatosi sulla vettura di Leclerc già nel suo primo run in Q1. Abbiamo cercato di individuarne le cause e, progressivamente, la situazione è migliorata, ma certamente Charles non ha avuto un pomeriggio semplice da gestire. Detto questo, il risultato odierno rispecchia quelle che potevano essere le previsioni della vigilia

Non dimentichiamoci dov’eravamo l’anno scorso su questo tracciato in termini di prestazione assoluta e, pur con le possibilità di sviluppo limitate che ci sono state questa stagione, un progresso si è visto. Non è ancora abbastanza per un team come il nostro, ma anche qui abbiamo potuto verificare che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione. Il formato del weekend offre una doppia possibilità per trovare una buona posizione di partenza per la gara ed è quello che cercheremo di fare domani pomeriggio

