Ferrari in questo day 1 del week end di Monza. La Ferrari puntava Sainz e Leclerc sono finiti rispettivamente al Giornata da dimenticare per lain questo day 1 del week end di. La Ferrari puntava alla terza fila , masono finiti rispettivamente al 7° e l'8° posto a quasi un secondo dai tempi di Bottas e Hamilton. La Scuderia di Maranello ha lamentato problemi di potenza, ma i due ferraristi sperano di cambiare le cose nella Qualifying Race : intanto conservare le posizioni e poi, perché no, migliorare per sperare in una domenica più serena per impensierire quanto meno le McLaren.

Charles LECLERC

Non è stato piacevole guidare la macchina, non vado troppo nel dettaglio per spiegare quanto è accaduto. Una criticità che non mi ha aiutato fin dall’inizio ed è stato ancora più difficile per noi visto che la pista non è così favorevole

GP Italia Bottas partirà per ultimo domenica a Monza: cosa dice il regolamento 3 ORE FA

Indubbiamente questa problematica ha inciso sul centrare il target, ovvero la terza fila. Per questo, qualificarci in ottava posizione con questa difficoltà non è neanche troppo male. Domani nella Sprint Qualifying cercherò di non prendermi eccessivi rischi. La McLaren va molto forte su questa pista e quindi è necessario fare punti

Carlos SAINZ

Penso che sia in linea con quello che ci aspettavamo. Sappiamo che su un tracciato simile abbiamo diverse debolezze. L’anno scorso la vettura andò malissimo, con un 13° posto come migliore risultato al sabato. Rispetto a 12 mesi fa siamo migliorati tantissimo, siamo entrambi nella Q3, ma sappiamo che non è sufficiente

Davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare di più, ma oggi già pensare ad un 1'20''3 era troppo. Anche per questo sono contento del mio giro ma, sia ben chiaro, voglio di più. Domani la Qualifying Race sarà importante per migliorare la situazione anche in vista di domenica. Dovrò partire bene e tenere la posizione. Se riuscissimo a recuperarne un paio non sarebbe affatto male

Ferrari SF21, il video della nuova rossa di Leclerc e Sainz

GP Italia Bottas 1° ma penalizzato, Ferrari lontanissime 4 ORE FA