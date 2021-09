Daniel Ricciardo a vincere il GP d'Italia davanti il suo compagno di squadra Norris, con una La gara che non ti aspetti, la doppietta che non ti aspetti. A Monza èa vincere il GP d'Italia davanti il suo compagno di squadracon una doppietta incredibile per la McLaren . E dire che la Scuderia di Woking non vinceva un GP dal 2012 con Button... Tutto grazie all'incidente tra Hamilton e Verstappen che si sono autoeliminati , con Bottas che - invece - si è ritrovato 3° dopo un'incredibile rimonta.

Lewis HAMILTON (Mercedes)

Verstappen? C’eravamo già confrontati al giro-1 in curva-4 e avrebbe dovuto fare come ho fatto io. Mi sono ritrovato all’esterno e ho ceduto. Lui non si è comportato in questa maniera, ha continuato a spingere e sapeva cosa stesse facendo, visto che sta andando contro i cordoli. È stata una manovra ‘opportunistica’ visto che poi mi è venuto sopra la testa

GP Italia A Monza vince Ricciardo! Leclerc 4°, Hamilton-Verstappen out 2 ORE FA

Come sta il collo?

Lo sento un po’ rigido, ma comunque sto bene. Ora ne parleremo con gli steward e attendiamo la loro decisione. È un epilogo frustrante perché ero riuscito a superare Norris, poi il pit-stop lento e l’incidente con Verstappen hanno rovinato il tutto

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

Quello che è successo? Beh, fino a quel momento avevo disputato una gara fantastica, poi è arrivato il momento della sua uscita dal cambio gomme. Sapevamo entrambi che saremmo stati molto vicini alla prima chicane e così è stato. In frenata mi ha costretto ad allargarmi parecchio sulla sinistra, poi visto che ero finito esterno ho dovuto sterzare per fare la curva. Lui, invece, continuava a spingermi all’esterno e non c’era più margine. Sostanzialmente mi ha fatto andare contro il cordolo interno, il mio posteriore ha decollato e ci siamo toccati. Peccato, ma per fare quella chicane ci doveva essere la collaborazione di entrambi

Non penso che avrei potuto fare diversamente. Da parte mia credo di avere fatto tutto in modo corretto e non sono arrabbiato. Sono le corse e può succedere. Per me è un semplice incidente di gara, poi vedremo cosa decideranno gli steward. Io e Hamilton cerchiamo sempre di combattere, ma ci vuole collaborazione di entrambi per fare una curva…

Valtteri BOTTAS (Mercedes)

Partire dal fondo non è mai semplice, ma oggi ho detto al team che sarei arrivato sul podio. Mi fa piacere aver raccolto più punti della Red Bull al termine di questo week-end. Mi spiace per l’uscita di Hamilton che si è toccato con Verstappen. Il passo era buono, siamo fiduciosi in vista delle prossime gare

Daniel RICCIARDO (McLaren)

Sono stato in testa dall’inizio alla fine e mi aspettavo qualcosa di buono in questo fine settimana. Dopo la pausa estiva mi sono ritrovato e fare la doppietta con la McLaren ed è stato incredibile

Lando NORRIS (McLaren)

Un weekend incredibile. Siamo l’unico team ad avere realizzato una doppietta in questa stagione e oggi è stata una vera ciliegina sulla torta. Da quando sono arrivato in questo team quattro anni fa sapevamo che l’obiettivo era questo, tornare a vincere. Abbiamo centrato un gran risultato e un passo avanti notevole per noi a livello di classifica costruttori e non solo. Sono veramente felice per me, per Daniel e per tutto il team. La richiesta di sorpasso al team? team e quindi non c’è alcun problema. La doppietta è in cassaforte, io avrò le mie chance in futuro

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Italia Incredibile a Monza: incidente Hamilton-Verstappen 3 ORE FA