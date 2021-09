Il Team Principal della Mercedes non le manda a dire a Verstappen. Duro il commento di Toto Wolff che giudica volontario l'intervento del pilota olandese su Hamilton. Il tutto sapendo che poi ci sarebbe stato un incidente e che i due si sarebbero così annullati, impedendo al campione del mondo in carica di effettuare il controsorpasso in classifica. Tra sprint race e gara (poi vinta da Riccardo), il pilota britannico porta infatti a casa la bellezza di 0 punti da Monza.

Un commento sull'HALO

Il dispositivo è stato molto importante perché ha protetto splendidamente Hamilton. Senza questa protezione non sarebbe sopravvissuto

Sulla condotta di Verstappen

L’agire di Verstappen è quello di un ‘fallo tattico’. Sapeva che se Hamilton gli fosse rimasto davanti allora sarebbe andato a vincere e quindi non ha fatto nulla per evitare ciò che stesse accadendo. Saranno gli steward a dire di chi sia la responsabilità. Sarebbe importante spiegare che questa situazione va gestita meglio. Abbiamo già avuto un episodio simile a Silverstone a velocità alta e oggi si è replicato a Monza. Da appassionato mi piace questa lotta, ma chiaramente da manager di uno dei due non molto

