E' il momento più atteso dell'anno per gli appassionati della Formula 1: è la settimana del Gran Premio di Monza! In Brianza i bolidi a quattro ruote saranno in pista da venerdi a domenica per il 14mo atto del mondiale. Si tratta di un circuito ormai unico, forte di lunghissimi rettilinei e poche brusche frenate. E' la pista più veloce di tutto il circus, dove Max Verstappen cercherà di proseguire nel suo ottimo momento di forma: l'olandese viene da due vittorie di fila (anche se quella in Belgio "a tavolino) e in Italia proverà a fare tripletta, che lo porterebbe ad allungare in maniera importante sul mondiale. Lewis Hamilton naturalmente sarà li, pronto ad azzannare il nemico. L'inglese è stato battuto a Zandvoort, ma a Monza cercherà di battere il rivale, sia in gara che nella sprint qualifyng . Eh si, anche qui ci sarà la seconda "gara di sabato", dopo l'esperimento di Silverstone. Quindi qualifica al venerdi pomeriggio tardi, qualifica sprint sabato e poi gara vera domenica. Quindi c'è tanta carne al fuoco, tanto interesse anche su cosa aspettarsi dalla Ferrari: la Rossa viene da buone prestazioni in termini di risultati, molto meno per quanto riguarda il distacco dai primi. Speriamo che l'aria di casa possa fare effetto, come i tifosi, finalmente di ritorno sulle tribune anche se in maniera limitata.

Programma GP Italia F1 2021

Venerdì 10 settembre

Prove Libere 1: ore 14:30-15:30

Qualifiche: ore 18:00-19:00

Sabato 11 settembre

Prove Libere 2: ore 12:00-13:00

Sprint Qualifying: ore 16:30-17:00

Domenica 12 settembre

Gara: ore 15:00

GP Italia F1 2021: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Monza sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in chiaro in diretta su TV8, anche la qualifica sprint.

GP Italia F1 2021 in Live-Streaming

Il GP di Monza sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP Italia F1 2021: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 12 settembre ore 15 (italiane), Circuito di Monza.

