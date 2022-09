partirà dal fondo nel ha ricevuto una penalità per aver cambiato la power unit per la quarta volta. Dunque, il suo weekend a Monza inizia nel peggiore dei modi ed è chiamato ad un’impresa in gara. Il 7 volte campione del mondo è stato assai sfortunato perché ha quasi inutilizzato la terza power unit. Infatti, l’aveva introdotta due settimane fa a Spa, in Belgio. Al via di quel GP Lewis Hamilton domenicanel Gran Premio d’Italia . Il pilota britannico. Dunque, il suo weekend a Monza inizia nel peggiore dei modi ed è chiamato ad un’impresa in gara. Il 7 volte campione del mondo è stato assai sfortunato perché ha quasi inutilizzato la terza power unit. Infatti, l’aveva introdotta due settimane fa a Spa, in Belgio. Al via di quel GP è andato a contatto con Fernando Alonso , e la sua vettura ha avuto un forte impatto con il terreno, un colpo che ha messo fuori uso la power unit. In Olanda il motore contava meno, dunque Lewis ha accettato di ricorrere ad un’unità già utilizzata. Il circuito di Monza lo ha però costretto alla nuova modifica.

Tuttavia, Hamilton potrebbe non essere l’unico a dover scontare delle penalità a Monza. E’ probabile, infatti, che Carlos Sainz decida di sfruttare il nuovo ibrido, montato sull’auto di Charles Leclerc già dal GP del Belgio. In tal caso, arretrerebbe anche lo spagnolo. Inoltre, Yuki Tsunoda ha ricevuto 10 posizioni di penalità a causa della quinta reprimenda della stagione. Il giapponese è stato notato dai Commissari in Olanda mentre si allentava le cinture di sicurezza al rientro nei box.

Hamilton: "Stiamo riducendo il gap con i primi"

Lewis Hamilton dà il via con rinnovata fiducia al suo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il sette volte campione del mondo, infatti, è reduce dalla beffa di Zandvoort, con un finale di gara che non può che avergli lasciato enorme amaro in bocca. Per cui la chiara intenzione di rifarsi sul tracciato di Monza.

Ci troviamo in uno degli scenari nei quali ha vissuto momenti iconici, con la bellezza di 5 successi (record che condivide a pari merito con Michael Schumacher) ma che nelle due ultime edizioni lo ha visto concludere con una penalità (nel 2020) quando ormai pensava di avere vinto, quindi con il clamoroso contatto alla Prima Variante di un anno fa con Max Verstappen.

Le sue parole nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana di Monza: “Ci troviamo su una delle piste originali e storiche, una di quelle che c’è sin dall’inizio e, non ultimo, una delle più veloci. Un lay-out totalmente diverso da tutti gli altri, poi c’è sempre un pubblico incredibile, un vero e proprio oceano rosso che a fine gara avvolge tutto. D’altro canto è un tracciato speciale per i sorpassi, qui quando guidi hai sempre un brivido, con un carico aerodinamico bassissimo, sembra davvero di galleggiare sulle gomme. Uno dei ricordi più belli? Penso la vittoria nel 2017 con la battaglia con Kimi Raikkonen”.

La prima notizia del weekend per il nativo di Stevenage è il cambio del motore, il quarto della sua annata: “Arriviamo qui con buone sensazioni. Certo, sarebbe stato meglio farlo dopo una vittoria, ma preferisco valutare i progressi che abbiamo compiuto. Stiamo riducendo il gap nei confronti dei primi, ma non sappiamo come andremo qui a Monza. Speriamo come a Zandvoort, ma il fatto che partirò dal fondo del gruppo dopo il cambio della Power Unit, renderà tutto più complicato. Dovrò rimontare il più possibile ma, ad ogni modo, la W13 sarà più prestazionale rispetto a Spa”.

Lewis Hamilton, fino ad oggi, vanta un record notevole nel mondo della F1, ovvero aver vinto almeno una gara in ogni stagione disputata. Il suo pensiero su questo traguardo ancora da tagliare nel 2022: “Onestamente do importanza zero a questa statistica. Ovviamente sono grato di avere questo ruolino di marcia, ma preferisco pensare che la Mercedes possa tornare alla vittoria con regolarità. Abbiamo 7 gare ancora da correre, penso che la chance l’avremo, ma non so dove…”.

