Charles Leclerc alla vigilia del Gran Premio di casa del suo team? Il pilota monegasco, secondo nella Ci aspetta un fine settimana difficile, ma questo non vuol dire che sia impossibile - afferma il ferrarista sulle possibilità di vittoria a Monza - Dobbiamo restare determinati e provare a vincere anche se è una pista veloce che non ci favorisce. Se saremo perfetti, possiamo farcela". Mancano meno di 24 ore all'inizio del Gran Premio d'Italia di Formula 1, quello della verità per la Ferrari in ottica Mondiale 2022, che davanti al pubblico amico va a caccia di riscatto dopo le deludenti ultime uscite . Sul circuito di Monza la F1-75 si presenta con una veste nuova , decorata di "giallo Modena" sulla livrea e sulle tute dei piloti. Come si presenta invecealla vigilia del Gran Premio di casa del suo team? Il pilota monegasco, secondo nella classifica piloti ma molto lontano dal leader Verstappen, si racconta in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. "- afferma il ferrarista sulle possibilità di vittoria a Monza -".

L'aneddoto sulla vittoria del 2019

L'ultima Ferrari a salire sul podio e a vincere il GP d'Italia fu proprio quella di Leclerc tre stagioni fa, quando bissò il successo di una settimana prima in Belgio e si meritò il titolo di "Predestinato", convincendo definitivamente i piani alti a puntare su di lui. "Se qualche trionfo del 2022 ha pareggiato le stesse emozioni di quella vittoria? No, il massimo resta Monza" dice il monegasco riguardo a quel momento, di cui tiene un ricordo particolare, una felpa con la sua immagine sul podio davanti ai tifosi in festa al termine di quella gara: "Non è stata un’idea mia, ma di un mio amico che possiede un marchio di abbigliamento. Mi è piaciuta così tanto che ho voluto anche la maglia e la maglietta con lo stesso disegno".

Charles ricorda ancora le emozioni provate su quel podio: "Stavo cercando mia madre con lo sguardo in mezzo alla folla, per capire dov’era, ma non l’ho trovata. Lassù mi sono tornati in mente gli inizi della carriera e i sacrifici che hanno fatto i miei genitori quando ero bambino per permettermi di correre, compresa mia madre che spesso restava a casa per prendersi cura di tutti". E aggiunge: "Quella vittoria mi ha fatto capire che potevo farcela. Ho vinto nonostante fossi sotto pressione dal lunedì, perché la settimana di Monza è lunghissima, e ci fosse un pubblico pazzesco a incitarci già alla vigilia in piazza Duomo. Esserci riuscito mi ha reso fiero di me stesso".

Sulla differenza tra Ferrari e Red Bull nelle ultime gare

Sul compagno di squadra

"Sicuramente io e Carlos (Sainz, ndr) abbiamo tante cose in comune, anche fuori dalle corse. Giochiamo a padel, a golf, a scacchi, e ci siamo avvicinati già durante il primo anno. Poi è chiaro che c’è una grande sfida fra di noi. Lui vuole battermi tanto quanto voglio batterlo io. Ma ci rispettiamoe sappiamo ragionare nell’ottica di squadra".

Sul proprio carattere

"Mio padre è stato sempre molto onesto nel giudicarmi e mi ha raccomandato di fare lo stesso perché mi sarebbe stato molto utile. Un consiglio che seguo. Perciò non mi piace nascondermi dietro le scuse e invece cerco di sfruttare gli errori per migliorare". Riguardo al paragone con Hamilton e Verstappen riguardo alla mentalità e al modo di correre, Leclerc risponde: "Ogni pilota ha i suoi punti forti e deboli, io mi considero diverso da loro e dagli altri, sono me stesso. Forse come aggressività nella guida sono più vicino a Max e come interessi personali a Lewis".

Sul rapporto con Binotto

"Se mi è mai capitato di andare a cena con Binotto in altre occasioni? L’ultima volta è successo in un momento non bello per il team e perciò sono nate tante voci. In realtà succede spesso. È importante discutere e avere un bel rapporto, anche con il resto della squadra, visto che passiamo tanti giorni assieme".

Sulle ambizioni al Mondiale 2022

Riguardo al confronto con Verstappen, Charles aggiunge: "Sentirmi a pari livello di Max? Ogni pilota è sempre convinto di essere il migliore, quindi credo di sì. Penso sia una delle mie migliori stagioni in F.1. Ma continuo a spingere per migliorare ancora lavorando su me stesso".

Sul futuro

"Accontentarmi di vincere un solo Mondiale con la rossa? Se la scelta è fra un Mondiale o zero, allora sì. Ma in verità no. Voglio vincere più Mondiali possibili con la Ferrari. Farò di tutto perché ciò diventi realtà".

