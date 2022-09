ha debuttato in F1 a 27 anni, chiamato all'improvviso per rimpiazzare colpito da appendicite , nel GP di Monza. Il pilota olandese, campione di Formula2 nel 2019, ha eclissato il compagno di squadra Nicholas Latifi in qualifica e in gara: ilfinale ha pareggiato il miglior risultato stagionale per la scuderia, timbrato da Albon nel GP degli States, portando punti importanti per una classifica costruttori finora molto povera (soltanto 6 complessivi raccolti).