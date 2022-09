Il pilota della Williams Alexander Albon sarà costretto a saltare l’appuntamento nel Tempio della velocità. Al thailandese, infatti, è stata diagnosticata un’appendicite e così sarà l’olandese Nyck De Vries, ex campione di FormulaE, a sostituirlo. Un vero peccato per Albon, che aveva concluso ieri le sue sessioni di prove con un confortante 10° posto nella FP2, a confermare le buone attitudini della Williams su piste veloci come quella brianzola.

Il team ha annunciato: “Williams Racing può confermare che, dopo aver avuto un malore e chiesto un consulto medico, Alex Albon è in cura presso la struttura ospedaliera locale per un’appendicite. Per questo annunciamo che sarà il pilota di riserva Nyck De Vries a guidare la monoposto di Alex, a cui auguriamo una pronta guarigione“.

Per De Vries si tratta di una sorpresa ovviamente, vista la sua presenza a Monza per svolgere compiti di riserva in Aston Martin. Dopo aver girato con la Williams nella FP1 in Spagna, ecco la sua chance.

