terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia si apre con una sorpresa, ovvero la presenza di NyckDe Vries a bordo di una Williams. Ladi prove libere delsi apre con una, ovvero la presenza dia bordo di una Questa mattina Alex Albon è finito in ospedale , colpito da un attacco di appendicite, e la squadra fondata da Sir Frank ha dovuto sostituirlo in fretta e furia. La scelta è ricaduta appunto su De Vries, che ieri aveva girato a bordo dell’Aston Martin durante la FP1.

Il ventisettenne olandese, vincitore del Campionato di F2 nel 2019 e di quello di Formula E nel 2020-21, avrà la tanto agognata opportunità di esordire in Formula 1. Chissà che quanto accadrà a Monza non possa essere un prologo per il 2023. Non è un mistero che Mercedes, di cui De Vries è pilota di riserva, stia cercando di piazzare il proprio uomo proprio in Williams per il prossimo anno. Non certo al posto di Albon, bensì di Nicolas Latifi.

Comunque, passando all’aspetto agonistico della FP3, le fasi iniziali sono ravvivate dalle simulazioni di passo gara con mescola media. Red Bull tiene quello migliore, ma Ferrari appare comunque in grado di tenere testa al Drink Team, fermo restando che non vi è modo di sapere quanto l’una e l’altra parte spingano davvero. Nel finale, poi, spazio alla ricerca della prestazione pura con le soft: in questo frangente Verstappen dà uno scossone alla classifica, lasciando intendere di avere anche qui margine da spendere. L’olandese rifila tre decimi abbondanti a Charles Leclerc e 6 al tandem di lingua ispanica composto da Sergio Perez e Carlos Sainz. Sempre in difficoltà le Mercedes, battute anche dalle Alpine.

La Top 10 della terza sessione di prove libere a Monza

1 Max Verstappen Red Bull 1:21.252 2 Charles Leclerc Ferrari +0.347 3 Sergio Perez Red Bull +0.596 4 Carlos Sainz Ferrari +0.645 5 Fernando Alonso Alpine +1.054 6 Lando Norris McLaren +1.067 7 George Russell Mercedes +1.105 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1.178 9 Esteban Ocon Alpine +1.254 10 Lewis Hamilton Mercedes +1.315





