Botta e risposta. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Ferrari John Elkann ha posto una scadenza molto precisa per il ritorno dell’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante, . In un’intervista concessa alla, il presidente della Ferrariha posto una scadenza molto precisa per il ritorno dell’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante, ovvero entro il 2026 . Un modo di vedere a lunga scadenza che può avere molteplici interpretazioni.

Nell’intervento, poi, Elkann ha anche sottolineato come la Rossa sia ancora soggetta a troppi errori, e da questi sarà necessario imparare per essere davvero all’altezza del compito. Nella conferenza stampa di presentazione del GP di Monza e ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto, Team Principal della scuderia di Maranello, si è associato alle considerazioni del n.1 della Ferrari.

John Elkann e Mattia Binotto (Ferrari) durante il GP di Baku del 2019 Credit Foto Getty Images

Mattia Binotto: "Consapevoli del sostegno di Elkann, ma dobbiamo migliorare molto"

"Sappiamo di avere il supporto del nostro presidente, non abbiamo bisogno di leggerlo sui giornali. Quando esprime supporto in pubblico è più per i tifosi che per il team, che sa bene quanto ci sostenga. Non dobbiamo rassicurare i piloti dopo gli errori del team, perché loro fanno parte della squadra", ha dichiarato Binotto.

"L’obiettivo è senz’altro vincere il Mondiale prima del 2026. Siamo cresciuti tanto e tornati competitivi, ma consapevoli che ci sono aree dove dobbiamo migliorare e sbagliare di meno. Resta il fatto che in questo 2022 abbiamo compiuto uno step in avanti enorme e non va sottovalutato", la chiusura del Team Principal della Rossa.

