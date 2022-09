Erano attese diverse penalità per cambio di componenti delle power unit al Gp d'Italia. Non ci si aspettava che il leader del mondiale Max Verstappen andasse in penalità dopo aver sostituito l'intera unità motrice nel recente Gp di Spa. La Red Bull ha deciso di montare una nuova unità di ICE (motore endotermico), la quarta della stagione, e per l'olandese scattano 5 posizioni di penalità in griglia.

Max Verstappen, Charles Leclerc, GP Olanda, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tanti i piloti penalizzati a Monza: Carlos Sainz ha sostituito le batterie e l'MGU K pagando 15 posizioni in griglia, Sergio Perez monta un nuovo motore termico e dei nuovi scarichi per un totale di 10 posizioni di penalità.

Lewis Hamilton partirà sicuramente dal fondo, avendo sostituito tutte le componenti della PU, penalità anche per Bottas (Alfa Romeo) e Tsunoda (Alpha Tauri) entrambi ritirati nell'ultima gara in Olanda.

