Charles Leclerc non ha deluso le attese. Era il grande favorito per la pole position considerate le numerose penalità in griglia degli avversari. Il monegasco non fa calcoli e realizza il giro più veloce di tutti nel sabato di Monza, mandando in delirio il pubblico italiano e le decine di migliaia di tifosi della Ferrari. 17ª pole position della carriera per Leclerc e la seconda nel Tempio della velocità, a tre anni di distanza da quel memorabile GP terminato al primo posto. Sarà un'impresa molto difficile per il Cavallino Rampante considerato che il leader del campionato Verstappen scatterà dalla quarta casella. Tra i due rivali soltanto Russell più Norris, e si sa che la Red Bull va molto più forte della F1-75 in rettilineo, favorendo comunque l'olandese per la vittoria. Tuttavia, Charles ci crede

Leclerc: "Il feeling con la macchina è stato ottimo"

Per la scuderia di Maranello è la pole position numero 240 della storia in Formula 1. "È fantastico aver ottenuto la pole, ma non è stata una sessione semplice perché all’inizio ho faticato a mettere insieme il giro" ha detto il monegasco della Ferrari nell'intervista post-qualifiche. "Tuttavia, nella Q3 ho trovato quello che cercavo e il feeling con la macchina è stato ottimo. Nell’ultimo tentativo ho corso qualche rischio, ma ci stava per centrare questo obiettivo" aggiunge.

Metà dell'obiettivo è raggiunto, ma il lavoro più importante deve ancora arrivare. A proposito della gara, Leclerc rimane fiducioso: "Mi auguro domani di confermare questa velocità, consapevole delle difficoltà che avremo".

Leclerc: "Red Bull monoposto nettamente più veloce al momento"

Sainz: "Fa male partire dietro se penso a quanto vada veloce la Ferrari qui"

Carlos Sainz invece partirà soltanto in nona fila a causa della sostituzione della power unit e del cambio. Dietro a lui Hamilton e Tsunoda, Onestamente non è stata una sessione di qualifica facile. Nel Q3 non ho avuto la scia alla fine e questo sicuramente mi ha tolto dalla lotta della prima posizione. Ho dovuto correre molti rischi. Ero veloce in rettilineo, ma non in curva" le sensazioni a caldo di Sainz. L'altra Ferrari dia causa della sostituzione della power unit e del cambio. Dietro a lui Hamilton e Tsunoda, vittime dello stesso destino dello spagnolo . Per il pilota numero 55 della rossa di Maranello è arrivato comunque il terzo miglior tempo delle qualifiche del GP d'Italia, dopo aver chiuso davanti Q2 e metà della Q3. "" le sensazioni a caldo di Sainz.

Si preannuncia una gara di rimonta per Carlos, che riguardo ciò continua nell'intervista al Circus: "Fa male partire dietro domani se penso a come sia competitiva la vettura. Darò il massimo per recuperare nella gara e devo ringraziare il tantissimo pubblico presente che ci sta supportando".

