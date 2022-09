Formula 1

Formula 1, Monza - La prima vittoria di Sebastian Vettel, numeri e curiosità: il GP d'Italia in 2'

FORMULA 1 - Domenica 11 settembre alle ore 15:00 va in scena il GP d'Italia, sull'Autodromo di Monza. Su questo circuito si toccano le velocità più alte del Mondiale di F1 (oltre i 330 km/h), ed è per questo che Monza è considerato "Tempio della Velocità". Il tracciato misura 5.793 metri e in gara si percorrono 53 giri, per una distanza complessiva di 306,72 Km.

00:02:11, 18 minuti fa