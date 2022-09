È il momento più atteso dell'anno per gli appassionati della Formula 1: è la settimana del Gran Premio di Monza! In Brianza i bolidi a quattro ruote saranno in pista da venerdi a domenica per il nuovo atto di questo mondilae 2022. Si tratta di un circuito ormai unico, forte di lunghissimi rettilinei e poche brusche frenate. È la pista più veloce di tutto il circus, dove Max Verstappen cercherà di dominare, ancora una volta. L'olandese viene dal trionfo a casa sua a Zandvoort e, con una Red Bull che nelle sue mani è un razzo, punta a dominare anche in Italia, a "casa degli altri". La Ferrari arriva al GP di casa col morale sotto i tacchi: la vettura in qualifica è performante, ma in gara si perde, anche per colpa del muretto box che fatica a fare tutto per bene. Gli errori, tra strategie e pit stop sono tanti, e così la Rossa si ritrova ad essere superata anche dalle Mercedes, che hanno recuperato tantissimo terreno da inizio anno. Per Hamilton e Russell la vittoria non è più così lontana, chissà che non possa proprio arrivare a Monza. Orari canonici, diretta su SKY e anche su TV8.

Programma GP Italia F1 2022

Ad

Venerdì 9 settembre

GP d'Olanda Verstappen supremacy! Max stravince anche in Olanda, Leclerc 3° IERI ALLE 14:44

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 10 settembre

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 11 settembre

Gara: ore 15:00 - 17:00

Alonso, Schumacher, sprint race: le novità della F1 2021

GP Italia F1 2022: la gara sarà in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Monza sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche e gara saranno visibili in chiaro in diretta anche su TV8.

GP Italia F1 2022 in Live-Streaming

Il GP di Monza sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP Italia F1 2022: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 11 settembre ore 15 (italiane), Circuito di Monza.

Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari

GP d'Olanda Doppietta Ferrari nelle Libere 2. Leclerc davanti a Sainz e Hamilton 02/09/2022 ALLE 15:37