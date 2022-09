Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Ferrari ha siglato 1:21.664 sul tracciato brianzolo e ha preceduto l’olandese Max Verstappen, attardato di 0.143 al volante della sua Red Bull.

Ecco le reazioni dei protagonisti:

Ad

Lewis Hamilton: Non riusciamo a essere veloci, la Ferrari sembra avere qualcosa in più

GP Italia Sainz svetta a Monza, Ferrari al comando nelle libere 2! Leclerc 3° UN' ORA FA

L'analisi di Lewis Hamilton del venerdì monzese ai microfoni di Sky Sports UK: “Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto, niente di clamoroso, ma in qualche modo siamo andati molto più lentamente. Oppure si può invertire la frase e dire che gli altri sono andati molto più veloci. Anche se spingevamo al massimo non riuscivamo a risultare veloci”.

La prima vittoria di Vettel, numeri e curiosità: il GP d'Italia in 2'

Lando Norris: Le penalità in griglia non cambieranno il risultato finale

Il #4 di McLaren ha riportato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Oggi non è andata male, ma siamo ancora parecchio indietro rispetto ai rivali. Il passo in avanti è stato notevole, ci sono stati dei cambiamenti. Sul giro veloce siamo più competitivi, ma sul passo gara dobbiamo lavorare ancora. Lavoreremo domani per trovare il giusto compromesso in vista delle qualifiche”.

George Russell: Nella FP2 un passo indietro, dovremo lavorare parecchio per recuperare su Ferrari e Red Bull

L'analisi di Russell al termine della FP2 ai microfoni di Sky Sport: “La vettura ha messo in mostra un po’ di saltellamenti sul dritto e penso che dovremo gestire il problema nel corso del weekend. Oggi abbiamo vissuto una giornata strana. Nella FP1 sembravamo competitivi, quindi nella FP2 Ferrari e Red Bull hanno compiuto un passo in avanti evidente e, forse, noi all’indietro, dato che siamo stati passati anche da una McLaren. Sicuramente questa sera avremo tanto lavoro da svolgere”.

Leclerc: "Red Bull monoposto nettamente più veloce al momento"

GP Italia La Ferrari parte bene, Leclerc davanti a Sainz nelle libere 1 4 ORE FA