impedendo a Charles Leclerc di giocarsi le sue chance per provare il sorpasso negli ultimissimi giri sull’olandese. Sarebbe stato in ogni caso molto difficile, dal momento che anche Verstappen aveva approfittato della Safety Car per realizzare un pit stop montando le gomme soft, ma c’è inevitabilmente rimpianto per quanto è accaduto, danneggiando lo spettacolo in pista e i tifosi. Non era certo il finale che il caloroso pubblico di Monza meritava , ma indipendentemente da ciò Max Verstappen era nettamente il più veloce e ha meritato la vittoria del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1; la Safety Car ha rovinato il finale di gara,sull’olandese. Sarebbe stato in ogni caso molto difficile, dal momento che anche Verstappen aveva approfittato della Safety Car per realizzare un pit stop montando le gomme soft, ma c’è inevitabilmente rimpianto per quanto è accaduto, danneggiando lo spettacolo in pista e i tifosi.

Leclerc sulla safety car: "Finire così è stato frustrante"

Ecco il commento a caldo del monegasco ai microfoni della F1 al termine della gara: "Un finale così è frustrante, speravamo di giocarcela fino alla fine ma non è successo; è un peccato, ho dato tutto, è un buon risultato il secondo posto ma avrei voluto vincere in onore di questi fantastici tifosi". Prosegue il monegasco, commentando il pit stop anticipato in regime di Virtual Safety Car: "Non sapevamo cosa avrebbe fatto la Red Bull, noi abbiamo fatto questa scelta. Contento della gara? Sono arrivato secondo, quindi direi di sì, ma non eccessivamente. Avevamo un buon passo, ma non è stato sufficiente. Grazie a tutti per il sostegno, ci abbiamo provato dando tutto, ma purtroppo dobbiamo accontentarci del secondo posto".

Il pilota della Ferrari ha poi continuato ad analizzare la gara ai microfoni di SkySport: “La nostra gara non è stata affatto facile, anche per l’episodio della Virtual Safety Car: non è stata una scelta sbagliata la nostra, è stata tolta mentre eravamo in pit lane e non abbiamo potuto trarre un grosso vantaggio; purtroppo è andata così, sapevamo delle difficoltà che avremmo avuto nella gestione della gomma media con un pit stop anticipato, ma ne sarebbe valsa la pena se avessimo avuto a pieno i benefici della sosta con VSC. Il podio sicuramente mi rende felice, avrei voluto vincere, questo sì, ma dobbiamo comunque considerare le caratteristiche del tracciato. Inoltre, la differenza rispetto a Spa è evidente, siamo migliorati“.

Sainz: "Felice perché abbiamo ritrovato la strada"

Anche per Carlos Sainz, quarto al traguardo e autore di una rimonta dal 18° posto in griglia, una corsa terminata con un po’ di rammarico dietro la Safety Car, con l’impossibilità di riprendere: “Sarebbe stato bellissimo lottare per il podio, avevo salvato una soft nuova per questa situazione. Posso comunque essere soddisfatto: tanti sorpassi e mi sono molto divertito. Sono felice perché, dopo i problemi del Belgio e dell’Olanda, la macchina anche sul passo andava bene, forse non come Verstappen, ma abbiamo ritrovato la strada“, ha dichiarato Sainz ai microfoni di Sky Sport. E dunque si guarda a Singapore con la speranza di sfruttare la forza della macchina nelle qualifiche, giocando con le strategie.

Verstappen: "Peccato per il finale, ma la vettura era fantastica"

"È stata una grande gara, avevamo un ritmo eccellente con le gomme e la nostra gestione è stata impeccabile. Peccato non aver ripreso per quanto accaduto con la Safety Car, ma la macchina era fantastica. Primo podio a Monza? Finalmente, abbiamo sfatato anche questo tabù“, ha dichiarato a caldo Max.

