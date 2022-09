Un rosso però non più vivo come nella prima parte di stagione, perché dall'estate in poi la Ferrari ha perso lo smalto e la brillantezza iniziali per perdere terreno dalla Red Bull ed essere invece risucchiata dalla Mercedes, in netta crescita dopo la normativa 39 della Fia e ora a soli 30 punti di distanza nel Mondiale Costruttori. A Maranello si lavora, più che per cercare gloria nella gara di casa, per capire cosa abbia così palesemente plafonato le prestazioni della F1-75 rispetto agli avversari. Col dubbio che tutto sia iniziato con l'introduzione del nuovo fondo vettura. La Formula 1 arriva a Monza, il tempio della Velocità, pronto a colorarsi di rosso nel 100esimo anniversario della fondazione dell'Autodromo Nazionale., perché dall'estate in poi la Ferrari ha perso lo smalto e la brillantezza iniziali per perdere terreno dalla Red Bull ed essere invece risucchiata dalla Mercedes, in netta crescita dopo la normativa 39 della Fia e ora a soli 30 punti di distanza nel Mondiale Costruttori., più che per cercare gloria nella gara di casa, per capire cosa abbia così palesemente plafonato le prestazioni della F1-75 rispetto agli avversari. Col dubbio che tutto sia iniziato con l'introduzione del nuovo fondo vettura.

C'ENTRA LA DIRETTIVA 39?

Mattia Binotto e i tecnici ferraristi tendono ad escludere che sia stata la direttiva FIA sul controllo delle altezze per limitare il fenomeno del porpoising ad azzoppare la monoposto di Maranello. La direttiva, che ha imposto a tutti i team di alzare leggermente le macchine da terra per evitare rischi in sede di misurazioni, può aver spinto la Red Bull, sicuramente ha dato una grossa mano a Mercedes - non più sola a dover girare con la macchina più alta da terra - ma difficilmente può aver creato problemi alla F1-75. Che infatti ha iniziato a denunciare grossi problemi nell'utilizzo ottimale delle gomme già in Ungheria, mentre la novità regolamentare è entrata in vigore a Spa.

IL MAL DI GOMME FERRARISTA

Poi la gara è stata sconvolta da Tsunoda e dalla Safety Car innescata da Bottas, ma la Ferrari è andata ancora una volta in crisi sul ritmo, denunciando un surriscaldamento delle coperture che ha pesantemente condizionato il passo di entrambi i piloti. Fino a Zeltweg, in Austria, la rossa era la monoposto più 'gentile' sulle gomme, tanto che Leclerc riuscì a superare per ben tre volte Verstappen in pista, laddove era la Red Bull a soffrire maggior degrado. Poi il buio, più o meno oscuro a seconda delle caratteristiche della pista. Dopo le ottime Libere e le buone Qualifiche di Zandvoort , in Ferrari si erano quasi convinti che Spa fosse effettivamente derubricabile a episodio isolato, una congiuntura sfavorevole data da pista, condizioni atmosferiche e setup. Invece in Olanda, in condizioni di gara, la rossa è tornata a soffrire di degrado gomme e scivolamento, tenendo un discreto passo con le mescole più morbide per andare in difficoltà sulle medie e tracollare letteralmente sulle Hard, che facevano invece volare tutti gli altri.e dalla Safety Car innescata da Bottas, ma la Ferrari è andata ancora una volta in crisi sul ritmo, denunciando un surriscaldamento delle coperture che ha pesantemente condizionato il passo di entrambi i piloti., tanto che Leclerc riuscì a superare per ben tre volte Verstappen in pista, laddove era la Red Bull a soffrire maggior degrado. Poi il buio, più o meno oscuro a seconda delle caratteristiche della pista.

IL DUBBIO FONDO

Mentre la Red Bull è ormai una macchina 'all round', veloce ovunque e in grado di progredire pur mantenendo la grande efficienza aerodinamica che le fa da base prestazionale, la Ferrari limita i danni sul giro secco sui tracciati più congeniali, ma soffre in gara praticamente ovunque, da Budapest a Zandvoort passando per Spa. Il dubbio che aleggia fra i tecnici, e che potrebbe portare ad un passo indietro nello sviluppo, è che tutto sia iniziato nel momento in cui è stato montato il nuovo fondo in Francia. Fatta salva la pole al Paul Ricard, di lì sono iniziati i problemi. Che si traducono in un degrado gomme causato dallo scivolamento laterale, segnale di scarso grip indotto dal carico aerodinamico. In sostanza, il nuovo fondo potrebbe aver intaccato proprio la capacità di generare carico verticale. Del resto in Red Bull hanno prodotto un fondo simile a quello nuovo proposto da Maranello, e mentre Sergio Perez lo monta ancora, Max Verstappen lo ha scartato alla prima prova in pista. I risultati, anche all'interno del team di Chris Horner, sono palesi. Ecco quindi che a Monza la Ferrari potrebbe scegliere, anche solo con l'intento di capirci di più, di tornare alla vecchia configurazione, con la speranza di recuperare carico e grip, anche quello importante sul circuito brianzolo.

MAX PUNTA ALLA PRIMA MONZESE

Quale che sia il fondo che andrà a montare, Carlos Sainz andrà sicuramente in penalità per il cambio di power unit. A proposito della quale, dopo le rotture a Barcellona, Baku e Zelweg, si è parlato di un leggero abbassamento di potenza da parte dei tecnici di Maranello per diminuire i rischi. A Monza forse l'asticella verrà nuovamente alzata, parallelamente al passo indietro sul fondo e sull'aerodinamica: davanti al pubblico di casa, meglio rischiare di rompere da protagonisti che fare un'altra gara da comprimari. Tuttavia il pronostico è totalmente dalla parte della Red Bull, velocissima sui lunghi rettilinei brianzoli e accreditata di circa 12 km orari di vantaggio sulle rosse con DRS aperto, e di Max Verstappen, che nel Tempio della Velocità, peraltro, non ha mai vinto. Quale migliore occasione dell'anniversario numero 100?

