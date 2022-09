Max Verstappen, in ripresa rispetto alla giornata precedente; consapevole di dover scontare le cinque posizioni di penalità in griglia, l’olandese era a caccia del crono più veloce nelle qualifiche. Tuttavia, La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1, in mattinata, aveva dato fiducia a, in ripresa rispetto alla giornata precedente; consapevole di dover scontare le cinque posizioni di penalità in griglia, l’olandese era a caccia del crono più veloce nelle qualifiche. Tuttavia, Charles Leclerc ha realizzato un gran tempo conquistando la pole davanti ai propri tifosi a Monza; Verstappen deve così accontentarsi del secondo tempo (cui, ribadiamo, va aggiunta la penalità: partirà dunque dalla quarta posizione).

Verstappen: "In gara avremo le nostre possibilità"

Ecco le dichiarazioni dell’olandese rilasciate a caldo ai microfoni della Formula 1 al termine delle qualifiche: “Peccato, ci siamo andati vicini. Abbiamo scelto di avere più carico aerodinamico per questo weekend e, nel giro secco, non era l’assetto migliore; domani, però, dovremmo andare più forti sapendo anche che partirò indietro. Sinora mi sono divertito, credo che domani sarà una bella battaglia“. Prosegue Verstappen: "Pericolo in curva 1? Beh sicuramente in molti cercheranno l’attacco, io proverò a starne fuori per pensare alla mia gara, naturalmente è quello il mio focus". L’olandese ha poi proseguito la sua analisi ai microfoni di SkySport: "Mi aspettavo questo risultato, il feeling era buono; avendo la penalità da scontare, fare la pole o chiudere al secondo posto e, quindi, partire in sesta o settima posizione non fa grande differenza. Nulla è compromesso per la gara, avremo le nostre possibilità; non ho voluto la scia di Perez, volevo fare un giro da solo".

Perez: "Mancata scia a Verstappen? Abbiamo pensato non fosse importante"

"Checo" Perez non è andato oltre la quarta posizione in 1:21.206 a ben 1.045 secondi dalla vetta e 9 decimi esatti dal suo illustre vicino di box. Il suo commento al termine delle qualifiche di Monza ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente non ho messo assieme un grande giro. Non sono soddisfatto di quello che ho fatto ma tutto sommato il giro non è stato nemmeno brutto, per cui dovremo guardare bene nel dettaglio cos’è successo. Cercherò di concentrarmi su domani e sfruttare al massimo le opportunità che mi capiteranno”. Grandi discussioni all’interno del team di Milton Keynes sul fatto di non aver concesso la scia a Max Verstappen nel suo tentativo finale della Q3. Una scelta che potrebbe essere costata a caro prezzo al campione del mondo che, nel corso di un team radio, non le ha mandate a dire al suo vicino di box: "Perché non l’abbiamo fatto? Abbiamo pensato non fosse importante - taglia corto - Io ho fatto il mio giro da solo".

Russell: "Qualifiche preoccupanti, stiamo peggiorando"

Il suo commento al termine delle qualifiche di Monza ai microfoni di Sky Sport è quanto mai severo: “Sicuramente sono sorpreso dalla nostra prestazione, ma conferma il nostro weekend. Purtroppo stiamo peggiorando e non ci capita mai. Di solito miglioriamo. Invece in questa occasione stiamo facendo fatica. Nella FP1 eravamo molto vicini ai migliori, a pochi decimi dalle Ferrari, la macchina dava ottime sensazioni, ma non siamo progrediti. Lo si è visto anche oggi. Dalla Q1 alla Q3 siamo migliorati solo di un decimo e mezzo. Davvero troppo poco”. La W13, tuttavia, potrebbe recuperare parecchia prestazione domani in gara. L’inglese scatterà dalla prima fila dello schieramento dopo le penalizzazioni dei rivali, e il ritmo messo in mostra nelle prove libere può fare ben sperare: "Dobbiamo avere la mentalità giusta e concentrarci sulla gara. Volevamo qualificarci il più avanti possibile e dare tutto domani. Speriamo di metterlo in atto".

