Quattro vittorie nelle ultime quattro gare e Max Verstappen (Red Bull), in testa al Mondiale 2022 di F1. Dopo che 15 round sono andati in archivio, Max si è portato a casa ben 10 vittorie e il suo secondo titolo iridato sembra sempre più vicino. Tuttavia, quanto accaduto nell’ultimo fine-settimana 109 punti di vantaggio sul monegasco Charles Leclerc (Ferrari): è questa la situazione per l’olandese(Red Bull), in testa al Mondiale 2022 di F1. Dopo che 15 round sono andati in archivio, Max si è portato a casa ben 10 vittorie e il suo. Tuttavia, quanto accaduto nell’ultimo fine-settimana a Zandvoort (Paesi Bassi) ha molto infastidito Verstappen. Ci si riferisce alle allusioni via social e non solo di alcuni relativamente al comportamento del giapponese Yuki Tsunoda. Il nipponico dell’AlphaTauri si era reso protagonista di un agire un po’ particolare, fermandosi in pista e poi ripartire per tornare ai box e riprendere la via del tracciato, ma fermandosi nuovamente per un problema alla trasmissione.

Ad

Verstappen risponde alle accuse

GP Italia Ahi, Hamilton: a Monza partirà dal fondo per via della quarta power unit UN' ORA FA

Qualcuno, tra cui anche Toto Wolff (Team Principal della Mercedes), ha ritenuto che il tutto sia stato sospetto perché volto a favorire Max in una fase della gara con il regime di Virtual Safety Car. Tutti, infatti, sono a conoscenza del legame tra la scuderia, con sede a Faenza, e quella di Milton Keynes. Tuttavia, da parte della citata AlphaTauri è arrivata una risposta chiara e sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso l’olandese davanti ai microfoni a Monza, sede del 16° round del Circus. "Sono assolutamente d’accordo con la presa di posizione dell’AlphaTauri. È ridicolo che qualcuno possa pensare a strategie di questo genere, volte a favorirmi in maniera indiretta. Sui social si leggono tante cose e fin quando ci sarà totale libertà, senza mai pagare il prezzo di quanto si afferma, certe situazioni non mi sorprendono" ha affermato il leader del campionato (Fonte: speedweek.com).

Verstappen show verso Spa: che sfida con la bici di van Aert!

Sainz: "Penalità? Sarebbe frustrante qui a Monza"

Sainz potrebbe andare in penalità per il solito discorso della sostituzione del motore: "Non è ancora ufficiale, ma se dovesse accadere non credo sarei ultimo perché altri piloti sarebbero nella mia stessa situazione", ha affermato l’iberico (fonte: Marca). Con la tenuta “Giallo Modena” , tratto caratteristico della Ferrari in questo weekend di Monza per i 75 anni della scuderia di Maranello, lo spagnolo Carlos Sainz si appresta a vivere un fine-settimana molto intenso. La Rossa non arriva all’appuntamento di casa nel migliore dei modi: negli ultimi tre GP sono stati più gli aspetti negativi che positivi a colpire l’attenzione. In secondo luogo, si teme che la pista brianzola, sede del 16° round del Mondiale 2022 di F1, non si addica così alla F1-75. In più, stando a quanto si è compreso,: "", ha affermato l’iberico (fonte: Marca).

Sarebbe un po’ frustrante perché in una gara come Monza si vuol puntare al meglio possibile, ma mi auguro di poter fare una bella gara per me stesso e i tifosi" ha aggiunto Carlos. Parlando poi delle difficoltà della Ferrari, l’iberico ha sottolineato: "Non so il motivo dei nostri problemi a Spa e in Olanda, di sicuro c’è che Red Bull abbia fatto un grande step in avanti. Noi cercheremo di fare il meglio possibile, negli ultimi anni a Monza ci sono state gare particolari in cui sarà necessario farsi trovare pronti". ha aggiunto Carlos. Parlando poi delle difficoltà della Ferrari, l’iberico ha sottolineato: "".

Leclerc: "Non siamo favoriti ma..."

Per una volta non sono in rosso ma in giallo per celebrare i 75 anni della Ferrari. La settimana di Monza è sempre impegnativa e folle, siamo stati a Milano in un bagno di folla. Il giallo? È un po’ strano vedermi così, ma è bello per una gara sola“, ha affermato Leclerc in conferenza stampa. Non ci si aspetta però in Ferrari una tre-giorni facile perché probabilmente le peculiarità della pista non sono così adatte alla vettura: "Non è una pista che si addice totalmente a noi, ma abbiamo visto sorprese positive e negative finora. Vedremo come andrà a finire. Correre qui per la Ferrari è puro piacere. Tutto quello che succede nella settimana prima di Monza non la sento come una pressione, ma come un qualcosa di estremamente piacevole" ha concluso Charles.

Leclerc: "Red Bull monoposto nettamente più veloce al momento"

GP Italia Leclerc: "A Monza per vincere, se siamo perfetti ci riusciamo" 6 ORE FA