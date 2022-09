Ad

Lo sport più tecnologico che c’è non può permettersi di non ufficializzare lo schieramento di partenza della gara fino a tarda serata (il comunicato ufficiale è arrivato molto dopo le 21). Va bene che c’erano tante penalizzazioni da calcolare, ma davvero non c’è sport che dà il risultato quattro ore dopo la fine dell’evento. La proceduta va rivista e snellita. Il finale del Gran premio d’Italia dietro Safety Car è qualcosa che non si può vedere.

È vero che sono state rispettate le regole, ma in quelle regole c’è un margine di movimento per usare il buon senso. Invece è stato ripetuto un errore simile a quello dello scorso anno ad Abu Dhabi. Almeno questa volta ha vinto chi lo meritava, perché è indubbio che Max meritasse il successo (aveva più di 17” di vantaggio su Leclerc) prima dell’intervento della Safety.

