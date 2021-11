Dopo un anno di assenza, la Formula 1 torna nel Messico. Dopo il rodeo di Austin, sarà la terra di Sergio Perez il teatro del nuovo atto della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L'olandese viene dalla fantastica vittoria negli USA, successo fondamentale in ottica mondiale, dato che la pista americana doveva essere feudo della Mercedes. Ora si arriva a Città del Messico, tracciato che invece sembra essere favorevole alla Red Bull, ma in questo campionato così equilibrato tutto è possibile. Orari serali, con qualifica alle 21 e gara alle ore 20. Differita su TV8.

Programma GP del Messico

Venerdì 5 novembre

Ore 16:30, Prove libere 1

Ore 20:00, Prove libere 2

Sabato 6 novembre

Ore 17:00, Prove libere 3

Ore 20:00, Qualifiche

Domenica 7 novembre

Ore 20:00, Gara

GP del Messico in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP del Messico sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 (canale 207). Qualifiche e gara saranno trasmesse in differita in chiaro, in differita su TV8 (Canale 108 del digitale terrestre). Qualifiche 23, gara ore 23.

GP del Messico in Live-Streaming

Il GP del Messico sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

