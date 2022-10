Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, ha avuto modo di commentare la sentenza Red Bull, con la Scuderia austriaca , Team Principal della Ferrari, ha avuto modo di commentare la sentenza Red Bull, con la Scuderia austriaca solamente multata per il caso BudgetCup . Il dirigente della Ferrari ha quantificato in “un paio di decimi a giro” il vantaggio che la Red Bull ha avuto per tutta la stagione 2021, giudicando così insufficiente la pena inflitta dalla Commissione FIA . Una sanzione che non rende giustizia....

Sulle aspettative in gara

In Messico sapevamo che sarebbe stata difficile, la nostra scelta di caricare dal punto di vista aerodinamico era in funzione di una gestione migliore delle gomme. Ci auguriamo di fare meglio in gara e quindi di recuperare terreno. Problemi per Leclerc? C’è stato un danno sul DRS della vettura di Charles, ma dobbiamo verificare. Purtroppo il potenziale della vettura non è emerso quest’oggi, ma pensiamo di poterlo fare in corsa

Sulla sentenza Red Bull

Mi ero già pronunciato su questo argomento e avevo già detto che controllare le spese fosse determinante per le sorti di un campionato. Red Bull, nei fatti, è stata giudicata illegale, essendo andata oltre di 2 milioni quanto previsto. Sono un paio di decimi a giro ed è un vantaggio significativo per il campionato 2021. La sanzione a loro carico è insufficiente anche perché avranno modo di investire le proprie risorse in altro modo non avendo un grosso handicap. Horner parla di perdita di prestazione di mezzo secondo? Lui deve portare acqua al proprio mulino

