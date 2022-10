Max Verstappen in stagione che non vuole fermarsi e dichiara, voglio vincere ancora. Gara positiva anche per Lewis Hamilton che è tornato competitivo dopo mesi di anonimato. Il pilota britannico, però, se la prende con qualche buu arrivato dalle tribune. E sono 14 i successi perin stagione che non vuole fermarsi e dichiara, dopo il GP Messico . Gara positiva anche perche è tornato competitivo dopo mesi di anonimato. Il pilota britannico, però, se la prende con qualchearrivato dalle tribune.

Max VERSTAPPEN

Ad

Partire bene e prendere il comando mi ha sicuramente aiutato, è risultato fondamentale per il prosieguo della mia corsa, anche perché eravamo su strategie diverse rispetto agli avversari. Da li in avanti ho messo in scena un ottimo passo, ho dovuto gestire le gomme perché abbiamo scelto uno stint lunghissimo con le gomme medie ma, ad ogni modo, tutto è andato nel verso giusto. Qui in Messico l’atmosfera è sempre incredibile, venire qui è speciale. Sono riuscito ad arrivare a 14 vittorie stagionali, sicuramente un anno incredibile per me. Mi sto godendo ogni momento, e voglio vincere ancora

GP Messico Leclerc: "6° posto? Più di questo non si poteva fare" 31 MINUTI FA

Lewis HAMILTON

Il pubblico è stato fantastico, anche se è un po’ imbarazzante sentire i buu, i fischi, ma ho tanto amore e rispetto per i tifosi messicani. Detto questo, la gara è stata positiva, in generale è stato un gran weekend: la Red Bull, però, era troppo veloce! Non sono sicuro che la gomma dura fosse quella giusta, avremmo dovuto partire con le soft. La dura non si è bilanciata bene con la nostra vettura. Peccato!

Sergio PEREZ

Ho dato tutto, ho spinto al massimo per arrivare davanti a tutti. Non siamo riusciti a superare Lewis Hamilton, in questo tracciato non è semplice superare. Il sorpasso al via su George Russell è stato cruciale, la partenza è stata determinate per il risultato conclusivo. Ovviamente volevo di più, ma il risultato è sicuramente da incorniciare

Verstappen: "Vincere Mondiale a Suzuka speciale. Stagione impressionante"

GP Messico Binotto: "Non abbiamo spiegazioni su quello che non è andato" UN' ORA FA