Max Verstappen su Red Bull si aggiudica anche il GP del Messico, terzultima prova del Mondiale 2022 di Formula 1, dominando la gara dal primo all'ultimo giro dopo essere scattato dalla pole position. Per l'olandese, due volte campione del Mondo, è la quattordicesima vittoria stagionale, un record che va oltre le tredici messe a segno da Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Al 2° posto Lewis Hamilton su Mercedes, sul terzo gradino del podio il messicano Sergio Perez con la seconda Red Bull. Male le Ferrari, al 5° e 6° posto con Sainz e Leclerc e mai sul passo dei primi. Una prestazione che lascia perplessi anche in chiave 2023 quella del team di Maranello, che ha dovuto ingoiare una preoccupante inversione dei ruoli con Mercedes rispetto alla prima parte di stagione. Buon punto per Bottas su Alfa Romeo, 10°.

ORDINE D'ARRIVO

Ad

Max Verstappen Red Bull 1 Lewis Hamilton Mercedes +15:023 Sergio Perez Red Bull +3:076 George Russell Mercedes +32:761 Carlos Sainz Ferrari +6:665 Charles Leclerc Ferrari +9:197 Daniel Ricciardo McLaren +49:845 Esteban Ocon Alpine +1:965 Lando Norris McLaren +4:182 Valtteri Bottas Alfa Romeo +3:313

GP Messico Binotto duro: "Red Bull illegale, sanzione insufficiente" IERI ALLE 22:08

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Red Bull e Ferrari su gomme morbide, Mercedes su mescole medie. Verstappen scatta bene e mantiene la leadership, Hamilton attacca e supera il compagno Russell in curva 3, duello caldo ta le Ferrari con Leclerc che supera Bottas in curva 1, attacca Sainz nelle quattro pieghe successive ma deve poi restare alle spalle dello spagnolo.

Giro 2/71 - Perez attacca e supera Russell per il 3° posto, Alonso fa lo stesso con Bottas per il 7°

Giro 23/71 - Verstappen conduce la gara senza però fare il vuoto, e dopo 23 giri le gomme morbide cominciano a soffrire. Il primo ad andare a fare il pit stop è Sergio Perez, che monta gomme medie. Un giro dopo stessa scelta per Verstappen, e via libera al comando per le Mercedes.

Giro 30/71 - Si ferma anche Hamilton, che da gomme medie passa alle dure scommettendo sulla sosta singola, contro le eventuali due della Red Bull. Pit stop anche per le Ferrari, che passano da morbide.

Giro 35/71 - Russell prova ad allungare al massimo il proprio stint, ma al 35° giro deve arrendersi alla sosta per montare gomme dure, finendo nuovamente in coda ai primi quattro.

Giro 48/71 - Il ritmo delle Mercedes su gomme dure non è irresistibile, segnali di degrado sulle medie delle Red Bull non ce ne sono, e Verstappen veleggia al comando con 10" su Hamilton, che deve invece guardarsi dal Perez. Le Ferrari sono a 40" dalla vetta.

Giro 51/71 - Contatto Ricciardo -Tsunoda, con evidenti responsabilità dell'australiano della McLaren che prosegue con 10" di penalità. Ritiro invece per il giapponese su Alpha Tauri.

Giro 65/71 - Verstappen gestisce senza problemi lo stint su gomme morbide e si invola verso la vittoria con oltre 10 secondi su Hamilton, che sfrutta i doppiaggi per difendersi al meglio da Perez. Ritiro per Fernando Alonso, che rompe il motore quando era 7°.

Giro 71/71 - Max Verstappen vince per la 14^ volta in stagione e fa suo il Gp del Messico davanti a Hamilton e Perez.

Leclerc: "Complimenti a Max per il titolo ma Ferrari deve migliorare"

Formula 1 🏎 Budget Cap: è giusta la sanzione nei confronti della Red Bull? IERI ALLE 11:58