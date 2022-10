GP Messico

Max Verstappen, che tiene a bada ancora Ferrari, lente sul dritto e Alonso, costretto però al ritiro per rottura della sua Alpine. I voti della gara. Il GP del Messico va in archivio col 14° successo stagionale di, che tiene a bada ancora una volta Lewis Hamilton . In caduta libera le, lente sul dritto e nervose sul misto . Altra ottima gara di, costretto però al ritiro per rottura della sua Alpine. I voti della gara.

Max Verstappen (Red Bull) 1° classificato: voto 9 - Con quella macchina, per di più nebulosa in termini regolamentari, è tutto facile, si dirà. Eppure la differenza la fa sempre. Impressionante la capacità di girare nello stesso decimo per un'infinità di giri, fino a fiaccare Hamilton il quale, come a Austin, aveva cercato di mettergli pressione con la strategia. Con la 14^ vittoria nella stessa stagione cancella il record di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Altri ne verranno.

Lewis Hamilton (Mercedes) 2° classificato: voto 8 - Ancora una volta leonino nel provarle tutte per mettere pressione a Verstappen e portare a casa l'agognato primo successo stagionale. Non perfetto in qualifica, rimedia attaccando e superando con maestria Russell nel primo giro. Prova a forzare la Red Bull alla doppia sosta puntando sulla singola, ma non c'è nulla da fare. Comunque meritorio, anche nel confronto con Russell (voto 6).

Sergio Perez (Red Bull) 3° classificato: voto 6 - Puntava più che mai a vincere finalmente nella gara di casa, ma come spesso in stagione non ha quasi visto palla: non da Max Verstappen e neppure da Hamilton, che lo ha tenuto a bada senza grossi problemi nel finale. Un podio che sa di minimo sindacale.

Carlos Sainz (Ferrari) 5° classificato: voto 6 - Con una Ferrari lenta sul dritto e nervosissima sui cordoli, ha se non altro il merito di tenere la barra dritta rispetto a Leclerc.

Charles Leclerc (Ferrari) 6° classificato: voto 5 - Il monegasco, al contrario, si è perso dentro una F1-75 in caduta libera. A muro venerdì nelle libere, staccato da Sainz in qualifica, la sua gara vive solo del primo mezzo giro, in cui prova ad attaccare il compagno. A inizio stagione se la giocava con Verstappen mentre le Mercedes erano lontane, ora è lui, con la Ferrari, a stare nella terra di nessuno mentre le frecce d'argento provano a sfidare la Red Bull. Un ribaltamento di ruoli che sembra fargli particolarmente male.

Daniel Ricciardo (McLaren) 7° classificato: voto 7 - Finalmente a punti e davanti a Norris dopo una gara gagliarda, anche se gli ha detto bene la scelta di montare gomme morbide nella seconda parte. Bravo però a neutralizzare i (giusti) 10" di penalità superando e staccando Ocon.

Esteban Ocon (Alpine) 8° classificato: voto 5 - Nonostante il contratto sigillato e Alonso in rotta col team, stare davanti al compagno diventa sempre più un miraggio. Involuto, al netto della grandezza di Fernando.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 10° classificato: voto 7 - Non è sfavillante come in qualifica, ma porta a casa quello che può, cioè un buon punto per l'Alfa Romeo. Veloce per l'intero week end dopo un'estate in ombra.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) 11° classificato: voto 5,5 - Ancora una gara in cui sembra prevalere il nervosismo sulla lucidità.

Kevin Magnussen (Haas) 17° classificato: voto 4,5 - Altro pilota che sembra essersi seduto dopo la conferma del posto 2023. Mick Schumacher gli arriva davanti, ma dovrà guadagnarselo ancora.

Nicholas Latifi (Williams) 18° classificato: voto 4 - Da mesi in modalità poco più che turistica. L'unico davvero lontano dalla categoria.

Fernando Alonso (Alpine) n.c: voto 7 - Altra gara da martello per lo spagnolo, fermato nel finale dalla progressiva rottura del motore. Di certo non merita un ritiro ogni tre gare per kappaò tecnico.

