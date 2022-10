Mercedes, dominante Max Verstappen a realizzare il miglior tempo in qualifica. L'1'17''775 gli vale la 6a pole di questa stagione, con l'olandese che può puntare nettamente al 14° successo in questo 2022: batterebbe il record di Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013). Le Ferrari, molto cariche aerodinamicamente eppure parecchio instabili sul misto, partiranno dalla 5^ piazzola con Carlos Sainz, Nonostante il week end fosse partito con una super, dominante nella seconda e nella terza sessione di prove libere , è statoa realizzare il miglior tempo in qualifica. L'gli vale la 6a pole di questa stagione, con l'olandese che può puntare nettamente al 14° successo in questo 2022: batterebbe il record di(2004) e(2013). Le, molto cariche aerodinamicamente eppure parecchio instabili sul misto, partiranno dalla 5^ piazzola con Carlos Sainz, che non cambia Power Unit , e dalla 7^ con Charles Leclerc. In mezzo ai ferraristi l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas.

Verstappen saluta il pubblico messicano dopo la pole al GP Messico 2022 Credit Foto Getty Images

Ad

GRIGLIA DI PARTENZA (PRIMI 10)

GP Messico Verstappen in pole, poi Russell. Ferrari in difficoltà. Rivivi il LIVE Blogging 2 ORE FA

Max Verstappen Red Bull 1:17:775 George Russell Mercedes +0:304 Lewis Hamilton Mercedes +0:309 Sergio Perez Red Bull +0:353 Carlos Sainz Ferrari +0:576 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0:626 Charles Leclerc Ferrari +0:780 Lando Norris McLaren +0:946 Fernando Alonso Alpine +1:164 Esteban Ocon Alpine +1:235

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Verstappen e Leclerc si giocano il miglior tempo di sessione, ma rinunciano al secondo tentativo ed è quindi Lewis Hamilton a mettersi davanti a tutti. Valtteri Bottas su Alfa Romeo conferma i segnali di competitività emersi nelle libere e chiude col 4° tempo. Fuori Mick Schumacher su Haas, le due Aston Martin e le due Williams.

Q2 - Le Mercedes alzano l'asticella scendendo sull'1:18, la Ferrari inizia a evidenziare qualche problema. Sainz riesce ad infilarsi fra le due frecce d'argento con gomme nuove, mentre Leclerc passa il taglio solo con l'8° tempo. Fuori le due Alpha Tauri.

Q3 - Nel primo tentativo Verstappen si prende la pole provvisoria davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton, mentre Leclerc incappa in un paio di errori nel suo tentativo. L'olandese conserva il miglior tempo davanti alle frecce d'argento. Al 4° posto Perez, poi le Ferrari con l'Alfa Romeo di Bottas a dividere Sainz (5°) da Leclerc (7°). I parziali dei ferraristi sono al livello dei migliori, ma il giro completo non è all'altezza.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Mercedes aveva dominato le FP3, e le prime due sessioni di qualifica avevano evidenziato un equilibrio prestazionale inedito fra Red Bull, frecce d'argento e Ferrari. Ma nel momento decisivo, come spesso accade, l'olandese ha alzato il livello rifilando 3 decimi a Russell e Hamilton così come al padrone di casa Sergio Perez. Sempre più dominante.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Frizzante come era stato nella prima parte di stagione prima dell'oblio estivo e tardo estivo. In top five nelle prime due sessioni e poi a sandwich tra le Ferrari in Q3. MVP delle qualifiche messicane.

George Russell (Mercedes) - Batte di pochi millesimi Lewis Hamilton e si guadagna la prima fila al fianco di Verstappen. Nuovamente concreto dopo qualche passaggio a vuoto negli ultimi due Gp.

George Russell durante il GP Messico 2022 Credit Foto Getty Images

I FLOP

Charles Leclerc (Ferrari) - La guidabilità della rossa a Città del Messico è critica, e il monegasco sembra soffrirne ancor più del compagno Sainz. A muro in FP2, salvo per un pelo in Q2, chiude con un deludente 7° posto in griglia e con poche prospettive per la gara.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) - Nelle ultime settimane ha perso di lucidità, e spesso il compagno Tsunoda gli è davanti. Il che non è giustificabile solo col prossimo passaggio in Alpine.

Team Aston Martin - Ancora una volta fuori con entrambe le macchine in Q1. Cosa può pensare Fernando Alonso del team che ha scelto per il 2023, dopo uno sforamento di budget cap e prestazioni in caduta libera?

LA STATISTICA

Col 5° posto di Carlos Sainz e il 7° di Charles Leclerc la Ferrari registra la peggior qualifica della stagione 2022. Dove, del resto, ha raccolto tante pole position e poche vittorie. La F1-75, qui velocissima nei singoli settori ma non nel giro completo, sta diventando sempre più un rebus tecnico anche per gli ingegneri di Maranello.

Verstappen show verso Spa: che sfida con la bici di van Aert!

GP Messico Dominio Mercedes nelle FP3: Russell davanti a Hamilton, 4° Leclerc 3 ORE FA