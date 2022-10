Per fortunanon avrà nessun tipo di sanzione in vista del GP del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale 2022. Lo spagnolo, in pole in Texas dopo l'attenta valutazione che ha fatto il reparto di meccanici della Scuderia di Maranello. Inizialmente si era ipotizzato un cambio in vista di questi ultimi GP della stagione, ma Sainz potrà lottare senza handicap in questo week end dove - su questo tipo di tracciato - il piazzamento nelle qualifiche diventa davvero decisivo viste le difficoltà nel sorpasso.