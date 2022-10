Nuova qualifica e nuova pole position stagionale da assegnare. A Città del Messico i bolidi della F1 si sfidano per il terz'ultimo sabato di prove ufficiali stagionale. Sarà interessante vedere se le Ferrari saranno, come al solito, ultracompetitive nelle qualifiche, per poi essere battute in gara dalla Red Bull. difficile però pensare a un Leclerc favorito quest'oggi, dopo quello che si è visto nelle libere, con il monegasco a muro. Attenzione quindi al solito Verstappen, ma anche la Mercedes sta facendo bene su questa pista . Alle ore 22 il via.

Q1 - Red Bull e Ferrari rimangono ai box. Tutti gli altri in pista.

GP Messico Niente penalità in griglia per Sainz: tiene intatta la Power Unit 2 ORE FA

Q1 - Al momento gli esclusi sono: Stroll, Schumacher, Albon, Vettel, Latifi.

Q1 - Mick Schumacher addirittura sesto, poi tolto per track limits. Comunque la pista si sta velocizzando.

Q1 - Perez si migliora ed è sesto.

Q1 - Perez solo decimo e lontano dai primi.

Q1 - Al momento gli esclusi sono: Schumacher, Albon, Vettel, Magnussen, Latifi. A rischio Tsunoda e Stroll.

Q1 - Terzo Bottas a 18 millesimi da Leclerc. Tempo ottimo per l'Alfa Romeo. Mercedes che sta un po' faticando in quest'inizio.

Q1 - Giro super di Max Verstappen, T3 pauroso. Bene anche Leclerc, Hamilton e Sainz.

Q1 - Verstappen si porta in testa. Secondo Leclerc a 2 decimi, terzo Hamilton a tre decimi, poi Sainz quart, Russel quinto, poi Norris e Perez.

Q1 - Leclerc batte Perez addirittura di nove decimi. Tutti con gomma rossa.

Q1 - Errore di Max in curva 1, abortisce il giro. Primo Perez al momento.

Q1 - In pista anche Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Q1 - Subito tanti piloti in pista nel tripudio del pubblico.

Q1 - Ci siamo, è tutto pronto. COMINCIA IL Q1!

ORE 21.56 - Guardando al numero di pole stagionali, Charles Leclerc è a quota 9, quindi 5 per Max Verstappen, 3 per Carlos Sainz e una a testa per Sergio Perez e George Russell.

ORE 21.55 - Le prove libere hanno evidenziato una Mercedes forse in grado di contendere la prima fila a Red Bull e Ferrari, su un tracciato in cui la rarefazione dell'aria dovuta all'altitudine può mettere in discussione alcune certezze tecniche. George Russell è stato il più veloce nelle Libere 3, quelle dedicate alla ricerca del giro secco per la qualifica. Sergio Perez su Red Bull cerca la vittoria nella gara di casa, le rosse puntano alla prima fila in qualifica con la solita incognita della tenuta in gara sul lato gestione gomme.

ORE 21.54 - Semaforo verde alle ore 22.00 italiane, giornata soleggiata sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez a Città del Messico.

ORE 21.52 - Dopo il 1° posto nelle prove libere 2, Russell si conferma davanti a tutti anche nella terza sessione. Battuto di 144 millesimi il compagno di Scuderia Hamilton, ma è netta la differenza tra Mercedes e tutti gli altri. Basti pensare che Verstappen paga quasi mezzo secondo. Leclerc, rientrato dall'incidente in avvio di FP2, ha fatto registrare il 4° miglior tempo.

ORE 21.50 - Buonasera a tutti da Fabio PSOROULAS e da tutta la redazione di Eurosport. Siamo qui in Messico per la terz'ultima qualifica stagionale del mondiale 2022 della F1. State con noi.

