GIRO 29/71 - Hamilton prosegue in testa con 5 secondi su Russell.

GIRO 28/71 - Russell non si è ancora fermato e ora Perez ha recuperato il gap. La sensazione è che Ferrari e Mercedes proveranno a fare una sosta, Red Bull due.

GIRO 27/71 - Perez passa un opaco Leclerc in rettilineo.

GIRO 26/71 - Al momento Hamilton rimane fuori. Perez attaccato a Leclerc.

GIRO 25/71 - Entra Max Verstappen. Pit stop buono per lui che esce davanti alla Ferrari. Hamilton in testa.

GIRO 24/71 - Occasione quindi per Russell per prendere la posizione al messicano.

GIRO 23/71 - Perez primo a rientrare ai box e PIT STOP LUNGO! Ha messo la gialla. Esce dietro a Leclerc.

GIRO 22/71 - Posizioni abbastanza cristallizzate in questa fase.

GIRO 21/71 - Hamilton sempre a due secondi da Max. Lewis non molla la presa, come Verstappen nonostante le rosse continua ad andare forte.

GIRO 20/71 - Verstappen inizia a faticare un minimo nel ritmo. Primi quattro comunque rimangono distanti 8 secondi tra loro in totale. Sainz quinto a 11 secondi da Russell.

GIRO 19/71 - Verstappen prosegue come un metronomo sul 23.2. Assurda la sua costanza.

GIRO 18/71 - Addirittura sembra che sia Hamilton in crisi di gomme. Stupenda gestione come al solito della Red Bull di Verstappen sulle gomme. Stroll è il primo ad entrare e cambiare, era sulla gialla.

GIRO 17/71 - Ferrari nella terra di nessuno in questa gara. Non si può andare oltre la quinta e sesta piazza oggi a meno di clamorosi colpi di scena.

GIRO 16/71 - Primi due ora che hanno un ritmo insostenibile per gli altri e se ne vanno. Perez terzo, poi Russel, i due sono da soli, come le due Ferrari, staccate da George e davanti ad Alonso di otto secondi.

GIRO 15/71 - Verstappen contro Hamilton. Si ritorna al 2021 oggi.

GIRO 14/71 - Ferrari crollate a 7 secondi da Russell. Perez perde terreno su Hamilton.

GIRO 13/71 - Hamilton ora è entrato in modalità hammertime e guadagna un decimo a giro.

GIRO 12/71 - Leclerc ora gira poco più lento di Sainz e ora è a oltre 2 secondi da Sainz.

GIRO 11/71 - Bottas sempre attaccato ad Alonso ma non riesce a superarlo.

GIRO 10/71 - Primi quattro distanti circa 2 secondi l'uno dall'altro. Poi le Ferrari a 4 secondi da Russell.

GIRO 9/71 - Non bene la Ferrari che perde terreno sulla Mercedes di Russell. Ora è a 4 secondi da George.

GIRO 8/71 - Molto costante Verstappen, Hamilton rimane sempre a un secondo e mezzo.

GIRO 7/71 - Hamilton staccato di un secondo e mezzo da VErstappen. Poi Perez a un secondo e mezzo da Lews. Quarto Russell a due secondi dal messicano. Le due Ferrari distanti tre secondi da George.

GIRO 6/71 - Posizioni abbastanza cristallizzate al momento. Leclerc rimane a un secondo e mezzo da Sainz. Lo spagnolo a tre second da Russell.

GIRO 5/71 - Iniziano già a salire i tempi per quelli con gomma rossa. Hamilton prende 2 decimi a Verstappen e ora è a un secondo.

GIRO 4/71 - Primi sei già fuggiti sul resto del gruppo. Bottas attacca Alonso.

GIRO 3/71 - Settimo Alonso, poi Bottas, Ocon e Norris decimo. Da dietro bene Stroll che dall'ultimo posto è 15mo dietro a Vettel.

GIRO 2/71 - Verstappen tiene la leadership, poi Hamilton. Terzo Perez, poi Russell che ha perso due posizioni. Quinto Sainz, poi Leclerc. Ricordiamo che le due Mercedes sono sulle gialle, mentre gli altri sulle rosse.

GIRO 1/71 - Verstappen rimane davanti, le due Mercedes lottano e alla fine Hamilton è davanti a George che successivamente è passato anche da Perez. Sainz e Leclerc lottano per la quinta piazza ma lo spagnolo rimane davanti. Bottaso passato da Leclerc e da Alonso.

GIRO 1/71 - Piloti in griglia.. Semafori rossi... VIA!! SI PARTE!!!

GIRO DI RICOGNIZIONE - Si scaldano motori e gomme. Perez sulla rossa, Bottas sulla gialla.

ORE 20.55 - Scelte differenti per le gomme. Tra i primi gomma gialla per le Mercedes. Verstappen e le Ferrari sulle rosse.

ORE 20.50 - Max Verstappen alla caccia del record. Ne ha vinte 13 quest'anno, come Schumacher nel 2004 Vettel nel 2013. Dovesse vincere oggi sarebbe record di sempre in una stagione.

ORE 20.45 - Grande, grandissima occasione per la Mercedes, mai così competitiva come in questa stagione. La partenza sarà decisiva.

ORE 20.40 - Strategia quasi sicuramente a due soste per tanti, contando anche le temperature di oggi abbastanza elevate.

ORE 20.36 - Analizziamo un po' cosa poter vedere questa sera. Verstappen e la Red Bull partono sempre favoriti, Max se parte forte può scappare via, con Russell e Hamilton subito dietro. Perez non ha brillato nelle libere ma guida un'astronave e a casa sua non può deludere. Ci sarà tanta attesa su cosa potranno fare le Ferrari. Con l'assetto da grande carico visto ieri potranno sicuramente fare meglio oggi, anche se purtroppo partono quinto e settimo. Speriamo possano avere un grande ritmo.

ORE 20.34 - Leclerc non ha brillato ieri e oggi dovrà rimontare dalla settima piazza. Questo è il suo Gran Premio numero 100 in carriera. La F1 lo celebra con questo tweet.

ORE 20.32 - La griglia di partenza del Gp del Messico (primi 10):

1 Verstappen (Red Bull) 1:17:775

2 Russell (Mercedes) +0:304

3 Hamilton (Mercedes) +0:309

4 Perez (Red Bull) +0:353

5 Sainz (Ferrari) +0:576

6 Bottas (Alfa Romeo) +0:626

7 Leclerc (Ferrari) +0:780

8 Norris (McLaren) +0:946

9 Alonso (Alpine) 1.164

10 Ocon (Alpine) +1:235

ORE 20.30 - Dalla pole position scatterà Max Verstappen seguito dalle due Mercedes e dalla seconda Red Bull di Sergio Perez. Più attardate le Ferrari in 5^ e 7^ piazza con Sainz e Lacerc, in mezzo a loro l'Alfa Romeo di Bottas. Semaforo verde alle ore 21:00 italiane.

ORE 20.25 - Buonasera dalla redazione di Eurosport. Sono Fabio PSOROULAS e benvenuti alla gara del Gran Premio del Messico, terz'ultimo atto del mondiale 2022 di Formula 1. State con noi per la diretta.

ANCORA UNA POLE DI VERSTAPPEN DAVANTI ALLE MERCEDES! SAINZ 5°, LECLERC SOLO 7°

E sono 6 le pole position in stagione per Max Verstappen che ferma il crono in 1'17''775. Grandissima prestazione dell'olandese che dà 3 decimi alle Mercedes che pur hanno fatto qualcosa di fantastico in questi primi due giorni del week end messicano. Al 4° posto Sergio Perez, solo quinti e settimi le Ferrari. Bottas si piazza invece al 6° posto tra Sainz e Leclerc.

LECLERC: "PERDIAMO TROPPO NEI RETTILINEI. RISOLVERE IL PROBLEMA? NON SO SE FAREMO IN TEMPO"

Un 7° posto che ha deluso profondamente Charles Leclerc che spera di migliorare in gara, anche se questo problema al motore gli lascia qualche dubbio. Quasi un mistero questa problematica che ha reso ancor più dure le qualifiche del Messico: "Dobbiamo controllare il motore perché perdevo un sacco nei rettilinei. Risolvere il problema? Non so se faremo in tempo".

MAX VERSTAPPEN: "POLE CAMBATTUTA"; GEORGE RUSSELL: "VORREI PRENDERMI A CALCI DA SOLO"

Verstappen contento per questa ennesima pole della stagione, ma è già focalizzato sulla gara per centrare il record di vittorie. Questo era solo un primo passo... Dietro Russell e Hamilton che sono soddisfatti per essere stati competitivi fino all'ultimo giro per conquistare la pole. Un po' meno in realtà Russell che ci credeva per davvero.

