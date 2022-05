Formula 1

Carlos Sainz dopo il podio nel GP di Miami: "Buon 3° posto, avevo bisogno di una gara senza errori"

F1 - Il pilota spagnolo della Ferrari racconta il suo stato d'animo dopo il podio ottenuto a Miami che riscatta le ultime gare chiuse con un pesantissimo doppio zero: "Avevo bisogno di una gara senza errori, considerando che non ero al 100% fisicamente per l'incidente rimediato venerdì nelle libere è andata bene".

00:00:24, un' ora fa