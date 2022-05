Charles Leclerc chiude al secondo posto al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP di Miami, quinto appuntamento del Mondiale F1 2022. Sullo splendido scenario del Miami International Autodrome il ferrarista ha concluso in 1:30.044 con . Sullo splendido scenario del Miami International Autodrome il ferrarista ha concluso in 1:30.044 con 106 millesimi di distacco dal miglior tempo di giornata , fissato da George Russell con una Mercedes che ha dato segnali di ripresa dopo un avvio di stagione quanto mai complicato.

Il monegasco ha messo in atto un venerdì decisamente positivo a Miami. Miglior crono nel corso della FP1, quindi ottima prestazione anche nella FP2, a differenza del compagno di scuderia Carlos Sainz, finito a muro nella prima parte della sessione pomeridiana, e del suo rivale numero uno, Max Verstappen, appiedato da problemi tecnici alla sua RB18.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali ufficiali della Ferrari: “Direi che è stata una giornata positiva, in cui ci siamo concentrati sul trovare il nostro passo a poco a poco e abbiamo imparato parecchio sulle caratteristiche di questo nuovo circuito. Di sicuro è impegnativo, ma da guidare è molto bello: la mia parte preferita è quella che va dalla curva 11 alla 16, nel secondo settore. Per quanto ci riguarda siamo riusciti a completare il programma effettuando tutte le prove che avevamo pianificato”.

Charles Leclerc ha poi proseguito:

Sembra che tutti i piloti siano molto vicini fra loro e quindi direi che ci sono i presupposti per un weekend interessante. Anche l’asfalto ci può mettere del suo: c’è moltissimo grip nella traiettoria ideale e pochissimo appena fuori, e questo renderà i sorpassi piuttosto complicati. È anche molto aggressivo con le gomme e credo che una gestione oculata durante la gara potrà fare la differenza.

A proposito degli avversari: "Verstappen sarà senz’altro veloce; quando risolveranno i loro problemi, saranno veloci. La sorpresa per ora è la Mercedes, sembrano molto forti e andavano con un ottimo passo anche col pieno di carburante, perciò potrebbero essere la sorpresa questo weekend. Sarebbe bello se si unissero alla battaglia con noi e Red Bull".

Dispiaciuto, invece, l'altro ferrarista Carlos Sainz, per come sono andate le cose, in particolare l'impatto contro le barriere: "Ovviamente non è il miglior modo di iniziare il weekend, visto che ho pagato caro un testacoda che mi ha portato a terminare in anticipo il venerdì. Comunque la vettura mi è sembrata competitiva e sono fiducioso che possiamo ottenere una buona prestazione. È inutile rimuginare su quanto è accaduto oggi, quindi iniziamo da subito a concentrarci su qualifiche e gara. Il lavoro straordinario che tocca ai meccanici è la cosa che mi dispiace di più, andrò a parlare con loro e con il resto della squadra. Domani (oggi, ndr) è un giorno nuovo".

Gongola invece il leader di giornata, George Russell: "Abbiamo portato molti aggiornamenti, ma credo che sia ancora presto per dire se abbiamo fatto centro. Sapevamo prima di questo weekend che le condizioni sarebbero state più adatte alla nostra vettura perché fino ad ora abbiamo faticato nel mandare le gomme nella giusta finestra di esercizio. Questa è la prima gara che si disputa con molto caldo ed è un fattore che ha giocato a nostro favore. Ad ogni modo la monoposto si è comportata bene, ma è solo venerdì e non voglio sbilanciarmi troppo".

E poi continua:

Sicuramente è stata una giornata molto produttiva per noi, probabilmente il miglior venerdì disputato quest’anno. Abbiamo sofferto meno di porpoising rispetto alle altre gare, ma quando ho girato con molto carico di benzina si è presentato nuovamente in maniera importante. Se riusciremo a gestirlo girando con un assetto più basso allora potremo avere dei vantaggi, ma come ho detto ci sono dei circuiti che sono più adatti alla vettura rispetto ad altri e Miami sembra adattarsi bene alla nostra auto.

