Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente contro il muro n el corso delle prove libere 2 del GP di Miami 2022 , quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo tracciato cittadino della località statunitense. Il pilota della Ferrari, che era già incappato in un testacoda nella prima sessione, ha commesso un gravissimo errore: in uscita dalla curva 13 ha perso il controllo della monoposto, si è girato ed è finito contro il muro con la fiancata sinistra della monoposto. Il danno è rimarchevole, i meccanici del Cavallino Rampante saranno chiamati a qualche ora di straordinario per riparare il mezzo in vista delle qualifiche di domani.

Si tratta di un altro grave errore per lo spagnolo in questo avvio di stagione. Carlos Sainz era infatti andato a sbattere durante il Q2 delle qualifiche del GP di Imola, venendo così costretto a scattare dalla decima piazzola nella sprint race (poi terminò il Gran Premio nel corso del primo giro, dopo essere stato tamponato da Daniel Ricciardo). Non va dimenticato nemmeno quanto successo in Australia, dove la gara si concluse per un testacoda nelle prime tornate. Il figlio d’arte sta perdendo tantissime certezze, la sensazione è che sia un po’ al limite e che sia un po’ con l’acqua alla gola nel tentativo di tenere il passo del compagno di squadra Charles Leclerc e di Max Verstappen.

L’incidente ha costretto i commissari di pista a esporre la bandiera rossa quando mancavano 42 minuti al termine della sessione. Tutti i piloti hanno perso del tempo prezioso (una dozzina di minuti) per trovare il giusto feeling con una pista completamente nuova e che è anche poco gommata. Carlos Sainz aveva tra l’altro siglato il miglior tempo nel primo quarto d’ora della sessione con 65 millesimi di vantaggio su Sergio Perez (Red Bull) e 0.167 su Charles Leclerc.

