Prima fila tutta rossa per il primo storico Gp di Miami, quinta prova del Mondiale di Formula 1 2022. Charles Leclerc si prende la pole position all'ultimo tentativo utile precedendo l'altra Ferrari di Carlos Sainz, staccato di un decimo. In seconda fila le Red Bull, con Verstappen che ha commesso un errore decisivo nell'ultimo tentativo senza riuscire a giocarsela fino all'ultimo metro con le Ferrari. Al suo fianco Perez. Ottimo Bottas su Alfa Romeo, 5° davanti a Lewis Hamilton, questa volta più veloce del compagno Russell rimasto fuori dai primi dieci. Gara che si aunnuncia equilibrata fra i primi quattro e ricca di insidie, dall'asfalto scivoloso alle temperature molto alte che hanno messo in crisi la Red Bull venerdì.

GRIGLIA DI PARTENZA

Charles Leclerc Ferrari 1:28:796 Carlos Sainz Ferrari +0:190 Max Verstappen Red Bull +0:195 Sergio Perez Red Bull +0:240 Valtteri Bottas Alfa Romeo +0:679 Lewis Hamilton Mercedes +0:829 Pierre Galsy Alpha Tauri +0:894 Lando Norris McLaren +0:954 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1:136 Lance Stroll Aston Martin +1:180

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Non scende in pista la Alpine di Ocon, che nel botto in Q3 ha incrinato irrimediabilmente il telaio e partirà in fondo alla griglia. Il traffico nella parte lenta rappresenta un problema: rischiano di farne le spese hamilton e Alonso, che si qualificano all'ultimo. Pagano dazio Magnussen e Zhou. Davanti Leclerc si prende il giro più veloce su Verstappen.

Q2 - I ferraristi escono con gomme usate per tenersi un treno in più per la gara, i Red Bull fanno il tempo col primo tentativo e si riallineano rinunciando al secondo. Leclerc chiude ancora davanti con 72 millesimi su Verstappen, Hamilton si qualifica mentre Russell resta escluso. Eliminati eccellenti anche Alonso, Ricciardo e Vettel, mentre Stroll entra in Q3.

Q3 - Nel primo tentativo Verstappen si mette alle spalle le Ferrari per pochi centesimi, nel secondo le Ferrari si migliorano leggermente mentre Max incappa in un errore nello 'snake' e deve accontentarsi del terzo posto in seconda fila. Bottas si toglie lo sfizio di stare davanti a Hamilton.

