Max Verstappen ha incominciato in salita il weekend riservato al GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo circuito cittadino della località statunitense. Il Campione del Mondo è sceso in pista quando ha incominciato in salita il weekend riservato al GP di Miami 2022, quinta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul nuovissimo circuito cittadino della località statunitense. Il Campione del Mondo è sceso in pista quando mancavano una trentina di minuti al termine delle prove libere 2, subito dopo la sosta dovuta alla bandiera rossa sventolata per l’incidente di Carlos Sainz, ma la sua Red Bull ha subito fatto le bizze.

C’è infatti stato un principio di incendio al posteriore della monoposto. Nei pressi della ruota anteriore destra si sono viste delle fiamme. Fortunatamente, però, la situazione non è degenerata e l’olandese è riuscito a condurre la monoposto fino ai box. Si tratta comunque di un problema particolarmente rilevante per Max Verstappen, che in questa stagione è già stato costretto a due ritiri a causa di problemi di affidabilità.

La scuderia austriaca ha realizzato una monoposto velocissima, ma sta soffrendo in quello che è uno dei fondamentali cruciali nel motorsport: avere a disposizione un mezzo solido e che riesca a tagliare il traguardo senza riscontrare delle criticità. Il problema avuto da Max Verstappen potrebbe essere legato all’idraulica e gli ha anche generato delle difficoltà con lo sterzo, ma dettagli più chiari dovrebbero emergere nelle prossime ore. Chiaramente l’olandese è rimasto ai box e ha perso l’intera sessione, non potendo trovare il feeling con una pista nuova.

