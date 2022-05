A Miami si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere , che ha posto fine alla giornata inaugurale dell’eponimo Gran Premio in programma domenica. Piloti e team hanno dunque potuto scoprire la pista con calma, in condizioni di asciutto. Parliamo, almeno, di chi ha avuto la possibilità di girare senza intoppi. Infatti Max Verstappen è rimasto a lungo bloccato ai box, dovendo effettuare la sostituzione del cambio come precauzione dopo la toccata” avuta con le barriere in FP1.

Anche la Ferrari ha però avuto la sua dose di imprevisti. Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente all’ingresso del tratto più tortuoso. Lo spagnolo, che per la cronaca in quel momento comandava la tabella dei tempi, ha perso il posteriore della sua F1-75, schiantandosi contro il muro. Vettura pesantemente danneggiata e commissari costretti a esporre la bandiera rossa. L’interruzione peraltro non è stata banale, poiché è durata ben 12 minuti, pari a un quinto della durata dell’intera sessione.

Verstappen ha quindi potuto fare il proprio ingresso sul tracciato, lamentandosi però subito di problemi allo sterzo! In realtà il Campione del Mondo in carica è rientrato ai box con un principio d’incendio alla ruota posteriore destra. Nuova lunga pausa per l’olandese, che di fatto ha perso l’intero turno. Un venerdì difficile per lui, visto che anche nella FP1 ha potuto percorrere meno chilometri di quanto aveva programmato a causa di un surriscaldamento degli pneumatici.

GP MIAMI – CLASSIFICA FP2

1 George RUSSELL Mercedes 1:29.938 4

2 Charles LECLERC Ferrari +0.106 3

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.212 4

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.241 3

5 Fernando ALONSO Alpine +0.434 2

6 Lando NORRIS McLaren +0.597 2

7 Pierre GASLY AlphaTauri +0.609 2

8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.922 3

9 Esteban OCON Alpine +0.923 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +0.983 2

11 Carlos SAINZ Ferrari +1.026 1

12 Daniel RICCIARDO McLaren +1.270 3

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.322 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.455 4

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.649 3

16 Lance STROLL Aston Martin +1.693 4

17 Alexander ALBON Williams +1.772 3

18 Nicholas LATIFI Williams +2.975 4

19 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing NO TIME

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo NO TIME

