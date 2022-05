Un ottimo Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, i piloti hanno preso confidenza con la nuova pista della Florida e il ferrarista ha concluso con il miglior tempo. Alla luce della novità assoluta, non sorprende che persino i protagonisti della lotta iridata siano stati vittima di qualche inconveniente.

Nei primissimi minuti del turno Max Verstappen ha “baciato” i muretti con l’anteriore destra, fortunatamente senza danni. Charles Leclerc è invece finito in testacoda. Da rimarcare come Red Bull e Ferrari abbiano seguito un approccio differente. Il Drink Team è partito usando mescola morbida (così come la Mercedes), mentre la Scuderia di Maranello ha approcciato la pista con le medie.

In ogni caso, il Cavallino Rampante realizza una serie di tempi in linea con quelli delle vetture di Milton Keynes, nonostante l’utilizzo del compound C3 anziché del più soffice C4. Le Rosse appaiono decisamente a loro agio con il caldo (la temperatura sfiora i 34°C), a differenza delle Red Bull che invece lamentano un surriscaldamento degli pneumatici.

Poteva mancare una bandiera rossa? Ovviamente no. La sessione viene interrotta a causa di un testacoda di Valtteri Bottas, che pianta la sua Alfa Romeo nelle barriere. In generale l’aderenza appare scadente, come peraltro prevedibile. Quantomeno più si gira, più gomma si depositerà sul tracciato, migliorando la situazione.

Dopo la pausa, Charles Leclerc mostra i muscoli e stampa il miglior tempo con le soft, seppur battendo di soli 71 millesimi George Russell con una rediviva Mercedes. Seguono le due Red Bull, a un paio di decimi dal monegasco. Quinto Sainz, che lavora tantissimo con le medie.

CLASSIFICA TEMPI FP1 GP MIAMI 2022 – F1

1 Charles LECLERC Ferrari1:31.098 3

2 George RUSSELL Mercedes+0.071 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.179 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.203 3

5 Pierre GASLY AlphaTauri+0.400 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.430 4

7 Alexander ALBON Williams+0.756 5

8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.858 4

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.461 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.494 4

11 Lando NORRIS McLaren+1.517 5

12 Fernando ALONSO Alpine+1.786 3

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.922 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.926 3

15 Esteban OCON Alpine+2.319 3

16 Lance STROLL Aston Martin+2.478 3

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.675 2

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.945 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.847 4

20 Nicholas LATIFI Williams+4.539 3

