Non esiste Paese del mondo con cui la F1 abbia un rapporto più contorto e complicato di quello che intercorre con gli Stati Uniti d’America. La storia sta per arricchirsi di un nuovo capitolo, in quanto domenica 8 maggio assisteremo alla prima edizione del Gran Premio di Miami. L’appuntamento della Florida sarà il dodicesimo tracciato differente a ospitare una gara iridata. Avete letto bene, la massima categoria automobilistica ha già corso in undici diversi autodromi in terra statunitense! Andiamo, quindi, a ripercorrere l’epopea del Circus nell’ambito Stars&Stripes.

Innanzitutto bisogna ricordarsi di come, dal 1950 al 1960, la 500 miglia di Indianapolis sia inserita nel calendario del Mondiale di F1. La situazione è davvero ambigua, perché la leggendaria Indy 500, con le sue regole e le sue monoposto completamente diverse, assegna punti valevoli per la classifica iridata. In altre parole si crea una sorta di wormhole, ovvero un cunicolo spazio-temporale, tra le corse di matrice europea e quelle di stampo americano.

Ad

Nel frattempo nasce anche un vero e proprioGran Premio degli Stati Uniti. La Formula Uno sbarca de facto per la prima volta in America nel 1959, curiosamente proprio in Florida. Il tracciato prescelto per l’edizione inaugurale del GP stelle strisce è Sebring, che però deve incassare un insuccesso organizzativo. Per il 1960 i promotori della gara traslocano quindi a Riverside, in California, ma la situazione non migliora. Solo quando ci si insedia a Watkins Glen si riesce a trovare un contesto all’altezza della F1, sia per infrastrutture che per risposta del pubblico. Dal 1961 al 1975 si sta tranquilli, gli Usa hanno la propria gara, che si svolge regolarmente proprio nell’autodromo situato nello Stato di New York.

GP Miami Le gomme scelte da Pirelli, rischio pioggia a Miami! UN' ORA FA

Negli Stati Uniti, però, si segue da sempre la filosofia del “Bigger is better”. Quindi dal 1976 si raddoppiano gli eventi, poiché entra in calendario anche Long Beach (California). Questa gara assume la denominazione di Gran Premio degli Usa West, mentre l’appuntamento di Watkins Glen si trasforma nel Gran Premio degli Usa East. La situazione dura solo sino al 1980, anno in cui gli organizzatori dell’appuntamento orientale devono alzare bandiera bianca a causa dell’ingente indebitamento sostenuto per tentare di ammodernare le strutture dell’autodromo, nel frattempo divenute obsolete.

Può l’ingordigia americana lasciar correre? Ovviamente no. Anzi, la prima metà degli anni ’80 è il periodo di maggior fermento per quanto riguarda l’organizzazione di gare di Formula 1, spesso e volentieri tenute in circuiti improvvisati, semplicemente ricavati per le strade utilizzate dal traffico di tutti i giorni o addirittura nel parcheggio di un casinò! Infatti il famigerato GP di Las Vegas viene corso nel 1981 e nel 1982 in una sorta di kartodromo allestito nel parcheggio del Ceasar Palace. Nel 1984 si gareggia, fortunatamente una volta sola, nell’infernale contesto di Dallas, un’autentica fornace di asfalto e cemento surriscaldati dal Sole texano di luglio. Ha invece vita più lunga il tracciato cittadino di Detroit (1982-1988), nonostante sia contestato da quasi tutti gli addetti ai lavori. Peraltro in questa fase storica viene più volte inserito in calendario un fantomatico GP di New York. La prova resta solo sulla carta, senza mai concretizzarsi, venendo puntualmente cancellata. Nel frattempo la F1 abbandona Long Beach, affrontata per l’ultima volta nel 1983.

Nel 1989 Phoenix soppianta Detroit, ma l’appuntamento dell’Arizona dura solo tre anni. Così nel 1992, per la prima volta nella storia, la Formula Uno non corre in America. L’esilio termina nel 2000, quando si torna a Indianapolis, ma stavolta con un vero e proprio GP su una pista ricavata usando per metà l’ovale della 500 miglia e delle sezioni di un nastro d’asfalto steso al suo interno. L’evento subisce un durissimo colpo dopo la farsesca edizione del 2005 e abbandona la scena dopo il 2007. Passa un lustro prima che gli Stati Uniti tornino nel calendario iridato grazie al neonato autodromo di Austin (Texas), dove si corre tuttora.

L’arrivo di Liberty Media a tirare le redini del Circus, la cui popolarità oltreoceano è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo decennio, generano una nuova proliferazione degli appuntamenti. Come detto Miami è alle porte e, nel 2023, si tornerà anche a Las Vegas, fortunatamente su un tracciato completamente diverso rispetto a quello usato 40 anni fa. Insomma, la F1 è sempre più Stars&Stripes, sia per location che per concezione. Piaccia o meno, toccherà adeguarsi all’andazzo dei tempi.

Abbiamo quindi cercato di effettuare una panoramica più ampia possibile sui risultati ottenuti dal Cavallino Rampante in America.

WATKINS GLEN (20 GP)

Delle 20 gare andate ininterrottamente in scena tra il 1961 e il 1980, la Ferrari ne ha vinte solo 3 e per il primo successo si deve attendere addirittura il 1975, anno in cui Niki Lauda mette la più classica ciliegina sulla torta, imponendosi anche nell’ultimo appuntamento stagionale dopo aver già conquistato matematicamente il titolo iridato. La seconda affermazione porta la firma di Carlos Reutemann ed è datata 1978, mentre l’ultima giunge per merito di Gilles Villeneuve, che nel 1979 domina un’edizione bagnata infliggendo distacchi abissali alla concorrenza.

LONG BEACH (8 GP)

Il veloce tracciato cittadino californiano ha sempre detto bene al Cavallino Rampante, che in 8 edizioni ha conquistato 3 vittorie e ben 5 pole position, risultando quindi il costruttore più blasonato su questa pista. I successi sono stati raccolti da Clay Regazzoni (1976), Carlos Reutemann (1978) e Gilles Villeneuve (1979). Peraltro sia lo svizzero che il canadese sono stati in grado di completare proprio qui l’unico “Grande Slam” delle rispettive carriere.

LAS VEGAS (2 GP)

Nessun risultato di rilievo per la Scuderia di Maranello. Grazie e arrivederci.

DETROIT (6 GP)

Nel corso della sua breve esistenza, il circuito ricavato per le strade della città del Michigan si è guadagnato diversi soprannomi. “Inferno di cemento”, “Waterloo”, “la persecuzione dei piloti”, “la bestia nera”, “il fiasco”, una serie di nomignoli per un contesto unanimemente detestato dove, peraltro, il Cavallino Rampante non è mai riuscito a vincere. L’anno buono avrebbe potuto essere il 1983, quando René Arnoux sta dominando, ma deve ritirarsi a causa di un problema elettrico. L’altra Rossa, quella di Patrick Tambay, non parte neppure perché il francese fa spegnere il motore al via. Così, il migliore risultato della Ferrari a Detroit resta il 2° posto raccolto da Stefan Johansson nel 1985, nonostante lo svedese percorra gli ultimi giri con un disco dei freni a penzoloni.

DALLAS (1 GP)

A Dallas si corre una sola volta e il tracciato riesce a essere peggiore pure di quello di Detroit. Nella corsa del 1984 René Arnoux si rende protagonista di una splendida rimonta, concludendo secondo dopo essere partito dal fondo della griglia a causa di un problema verificatosi sulla sua vettura.

PHOENIX (3 GP)

Ennesima pista cittadina completamente anonima, ma quantomeno dignitosa, a differenza di Detroit e Dallas. Vi si corre tre volte e la Ferrari arriva al massimo seconda con Alain Prost nel 1991.

INDIANAPOLIS (8 GP)Il tracciato ricavato utilizzando metà catino della 500 miglia e un mezzo autodromo costruito dentro l’Infield dice benissimo alla Scuderia di Maranello, che vince ben 6 delle 8 edizioni andate in scena! In alcuni casi, l’appuntamento dell’Indiana si rivela peraltro l’ago della bilancia nella corsa al Mondiale. Per esempio, nel 2000 arriva il successo di Michael Schumacher che, unito al contemporaneo ritiro di Mika Häkkinen, consegna al tedesco l’abbrivio decisivo per riportare l’Iride a Maranello dopo 21 anni di digiuno. Situazione simile nell’edizione bagnata del 2003, quando il tedesco si impone in rimonta, mettendo matematicamente fuorigioco Juan Pablo Montoya e guadagnando un corposo margine su Kimi Räikkönen, difeso poi a Suzuka. Nel mezzo c’è il “pasticcio” del 2002, quando Rubens Barrichello soffia la vittoria al caposquadra nella parata finale. C’è chi maligna che il brasiliano l’abbia fatto apposta per vendicarsi di quanto accaduto in Austria pochi mesi prima… In ogni caso, Schumacher si impone altre tre volte oltre alle due già citate, poiché passa per primo sotto la bandiera a scacchi anche nel 2004, 2005 e 2006.

AUSTIN (9 GP)

Pista che non ha mai detto benissimo alla Ferrari. Certo, il fatto di gareggiare nell’era turbo-ibrida non ha aiutato granché, ma i numeri parlano di un unico successo, peraltro firmato da Kimi Räikkönen, che nel 2018 ottiene l’unica affermazione del suo secondo stint a Maranello, disputando una gara perfetta e approfittando di un errore del compagno di squadra Sebastian Vettel.

LE VITTORIE DELLA FERRARI IN AMERICA (13)

1975 – Niki LAUDA – Watkins Glen (GP Usa)

1976 – Clay REGAZZONI – Long Beach (GP Usa West)

1978 – Carlos REUTEMANN – Long Beach (GP Usa West)

1978 – Carlos REUTEMANN – Watkins Glen (GP Usa East)

1979 – Gilles VILLENEUVE – Long Beach (GP Usa West)

1979 – Gilles VILLENEUVE – Watkins Glen (GP Usa East)

2000 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2002 – Rubens BARRICHELLO – Indianapolis (GP Usa)

2003 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2004 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2005 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2006 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2018 – Kimi RÄIKKÖNEN – Austin (GP Usa)

LE POLE POSITION DELLA FERRARI IN AMERICA (13)

1970 – Jacky ICKX – Watkins Glen (GP Usa)

1975 – Niki LAUDA – Watkins Glen (GP Usa)

1976 – Clay REGAZZONI – Long Beach (GP Usa West)

1977 – Niki LAUDA – Long Beach (GP Usa West)

1978 – Carlos REUTEMANN – Long Beach (GP Usa West)

1979 – Gilles VILLENEUVE – Long Beach (GP Usa West)

1983 – Patrcick TAMBAY – Long Beach (GP Usa West)

1983 – René ARNOUX – Detroit (GP Detroit)

2000 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2001 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2002 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

2004 – Rubens BARRICHELLO – Indianapolis (GP Usa)

2006 – Michael SCHUMACHER – Indianapolis (GP Usa)

I PODI DELLA FERRARI IN AMERICA (36)

1959 – Watkins Glen (GP Usa) – 2° Tony Brooks

1964 – Watkins Glen (GP Usa) – 2° John Surtees

1975 – Watkins Glen (GP Usa) – 1° Niki Lauda

1976 – Long Beach (GP Usa West) – 1° Clay Regazzoni, 2° Niki Lauda

1976 – Watkins Glen (GP Usa East) – 3° Niki Lauda

1977 – Long Beach (GP Usa West) – 2° Niki Lauda

1978 – Long Beach (GP Usa West) – 1° Carlos Reutemann

1978 – Watkins Glen (GP Usa East) – 1° Carlos Reutemann

1979 – Long Beach (GP Usa West) – 1° Gilles Villeneuve, 2° Jody Scheckter

1979 – Watkins Glen (GP Usa East) – 1° Gilles Villeneuve

1982 – Detroit (GP Detroit) – 3° Didier Pironi

1983 – Long Beach (GP Usa West) – 3° René Arnoux

1984 – Dallas (GP Dallas) – 2° René Arnoux

1985 – Detroit (GP Detroit) – 2° Stefan Johansson, 3° Michele Alboreto

1991 – Phoenix (GP Usa) – 2° Alain Prost

2000 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Michael Schumacher, 2° Rubens Barrichello

2001 – Indianapolis (GP Usa) – 2° Michael Schumacher

2002 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Rubens Barrichello, 2° Michael Schumacher

2003 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Michael Schumacher

2004 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Michael Schumacher, 2° Rubens Barrichello

2005 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Michael Schumacher, 2° Rubens Barrichello

2006 – Indianapolis (GP Usa) – 1° Michael Schumacher, 2° Felipe Massa

2007 – Indianapolis (GP Usa) – 3° Felipe Massa

2012 – Austin (GP Usa) – 3° Fernando Alonso

2015 – Austin (GP Usa) – 3° Sebastian Vettel

2017 – Austin (GP Usa) – 2° Sebastian Vettel, 3° Kimi Räikkönen

2018 – Austin (GP Usa) – 1° Kimi Räikkönen

Leclerc, Schumacher, Villeneuve: il Grand Slam con la Ferrari è roba da miti

GP Miami Cambiamenti in vista in casa Ferrari: nuovo fondo sulla F1-75 2 ORE FA