L'inedito Gp di Miami, sul nuovissimo e velocissimo costruito sulle strade della città più conosciuta della Florida, riporta la Formula 1 al periodo d'oro dei GP sui circuiti cittadini. Negli anni '70, '80 e '90 - dopo la lunga saga di Watkins Glen e prima di tornare sul veloce a Indianapolis e Austin - si è corso infatti fra i muretti di Long Beach, Detroit, Las Vegas, Dallas e Phoenix, anche se si trattava di tracciati decisamente più lenti e tortuosi rispetto a quello che ospiterà la prossima gara in calendario. Che infatti, proprio per i due lunghissimi rellininei e per le elevate velocità medie, concede alla Red Bull i favori del pronostico, anche se in casa Ferrari si lavorerà proprio sulle velocità di punta per tentare di rendere la vita difficile al team di Chris Horner.

ALTE VELOCITA' PERFETTE PER LA RED BULL

l telaio della macchina è in grado di sviluppare una deportanza tale da permettere al team di affidarsi ad assetti leggermente più scarichi rispetto a quelli della rossa. La quale, dal proprio canto, è così performante sui tratti guidati proprio perché, forte di un motore parecchio potente (come confermano le prestazioni di Haas e Alfa Romeo), sviluppa tanto carico aerodinamico sacrificando un po' di efficienza, dunque affrontando un coefficiente maggiore di drag, la resistenza all'avanzamento. Il favore del pronostico è quindi per la Red Bull, sebbene fino ad ora i pronostici siano sempre bellamente saltati, ma a Maranello si è lavorato per migliorare le velocità massime a Miami. Come si è visto in queste prime uscite stagionali, se la Ferrari F1-75 è complessivamente la macchina più semplice da mettere a punto e più rapida nel trovare il limite, la Red Bull ha nelle velocità di punta, ancor più dopo la cura dimagrante da circa 4 kg di Imola , il suo punto di forza. E ciò non perché il motore Red Bull (ex Honda) sia più potente, quanto perché i.

NUOVA ALA E MAPPA PIU' SPINTA

Nel team del Cavallino si è dovuto ovviamente digerire il boccone amaro del Gp dell'Emilia Romagna, ma senza farsi prendere dal panico. Perché se a Imola la Red Bull ha lavorato sui pesi e portato un pacchetto di novità tecniche significative, la F1-75 è ancora quella del debutto in Bahrein, e proprio a Miami vedrà le primissime novità. Non un vero step evolutivo, che si vedrà al successivo Gp di Spagna a Barcellona, ma alcune soluzioni studiate proprio per massimizzare le volocità di punta sul tracciato americano. Un'ala posteriore decisamente più scarica, proprio per diminuire la resistenza all'avanzamento, e la possibilità di utilizzare una mappatura del motore più spinta, dopo i lunghi e positivi test al banco svolti in settimana a Maranello. Ci sarà anche un nuovo fondo, modificato nel bordo laterale, per tentare di smorzare l'effetto porpoising sul dritto.

MERCEDES COMBATTE COL PORPOISING

A proposito di porpoising, in casa Mercedes l'esigenza primaria resta quella di provare a tenere sotto controllo l'effetto saltellamento, vera zavorra sia per le prestazioni che per le prospettive di sviluppo della W13. In fabbrica a Brackley sono state fatte diverse simulazioni, che andranno verificate in pista. E' chiaro come il primo passo debba necessariamente essere il contenimento del rimbalzo aerodinamico, così da poter ridurre le altezze da terra e far lavorare la monoposto con assetti ottimizzati. Miami, nelle speranze di Toto Wolff e dei suoi uomini, dovrebbe dare i primi responsi in questo senso.

MIAMI, CIRCUITO ARTIFICIALE IN TUTTO

Il passaggio da Imola a Miami rappresenta anche il mondo allargato della Formula 1 odierna: dalla tradizione imolese fatta di vie di fuga in ghiaia, collinette strapiene di tifosi e passione vecchia maniera, si passa alla scintillante ambientazione in Florida dove, all'artificialità del circuito ricavato tra le strade cittadine, si accompagna quella delle coreografie interne ed esterne, compresa la realizzazione di una sorta di club nautico stile Montecarlo con sì e no un metro d'acqua. Attenzione però alle caratteristiche tecniche del tracciato, che sembrano interessanti: un rettilineo lungo, un secondo non completamente dritto ma da affrontare a velocità massima per quasi un chilometro e mezzo, e una serie di curve lente e veloci che rendono il menù piuttosto ricco dal punto di vista della guida e del setup.

